كريستيانو رونالدو يتحدى ريال مدريد

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، موقفه من المواجهة المحتملة أمام فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل يوفنتوس كمتصدر للمجموعة الرابعة، في حين احتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الأولى، ما يجعل إمكانية وقوع الفريقين ضد بعضهما في دور الـ16 واردًا، وهو ما يعني عودة رونالدو لأول مرة إلى ملعب سانتياغو برنابيو، بعد أن أمضى مع النادي الملكي 9 مواسم.

وعقب الفوز على باير ليفركوزن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، سُئل رونالدو عمّا إذا كان يود مقابلة ريال مدريد في ثمن النهائي، فأكد أنه لا يرغب في مواجهة فريقه السابق حاليًا.

وقال رونالدو في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورت“: ”لا أعرف، من الصعب أن أقول ذلك، ريال مدريد فريق استثنائي، لكني أفضّل مواجهتهم لاحقًا، ربما في النهائي“.

وعن مشاكل الإصابة لديه، أوضح كريستيانو: ”أنا بخير، المشاكل الجسدية التي واجهتني كانت في الماضي، ولبضعة أسابيع شعرت بألم في ركبتي لكن هذا كان في الماضي وكل شيء خلف ظهري الآن“.

وواصل: ”الشيء المهم هو أن الفريق يؤدي بشكل جيد، أمام باير ليفركوزن لعبها جيدًا خاصة في الشوط الثاني، نحن نتحسن جميعًا وأنا أيضًا، الآن لديّ ثقة أكبر في الميدان“.

وختم الدون: ”نحن نستمتع باللعب مع ديبالا وهيغواين، أشعر أنني بحالة جيدة معهم، لكن المدرب هو من يقرر وعلينا احترام قراراته“.

وانضم رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد صيف العام 2009، وأصبح أفضل هداف للنادي الملكي برصيد 450 هدفًا، وقاد الفريق للقبين في الدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، وغيرها من الألقاب المحلية والقارية.

وسجل رونالدو هدفين فقط في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، و17 في الدوري الإيطالي، علمًا أنه على بعد هدف واحد من الوصول إلى 100 هدف مع منتخب البرتغال.