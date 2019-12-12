محمد صلاح ينافس على أفضل هدف في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا

يتنافس المصري محمد صلاح نجم ليفربول بهدفه في مرمى سالزبورغ النمساوي على جائزة أفضل هدف في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتضم قائمة الأهداف المتنافسة بالإضافة لهدف النجم المصري، هدف الفرنسي الجزائري حسام عوار نجم أولمبيك ليون في مرمى لايبزيغ الألماني وهدف الإسباني داني أولمو مهاجم دينامو زغرب الكرواتي في مرمى مانشستر سيتي وهدف المدافع البرازيلي فيليبي لاعب أتلتيكو مدريد في مرمى لوكوموتيف موسكو.

وسجل النجم المصري هدف ليفربول الثاني في اللقاء أمام سالزبورغ النمساوي بعدما تجاوز الحارس وأرسلها برجله اليمنى من زاوية شبه مستحيلة نحو المرمى رغم كونه لاعبًا يجيد اللعب برجله اليسرى.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي عبر موقعه عن أسماء اللاعبين المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في الجولة وتضم البولندي أركاديوز ميليك مهاجم نابولي الإيطالي الذي سجل ”هاتريك“ والبرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل بدوره ”هاتريك“ أيضًا، والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان سجل هدفًا وأعطى تمريرتين حاسمتين، والبرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد الذي سجل هدفًا لفريقه وكان أفضل اللاعبين في اللقاء.

وسجل المصري محمد صلاح 4 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا وهو هدفه رقم 19 برفقة ليفربول في المسابقة في 30 لقاءً مع 7 تمريرات حاسمة وتوج برفقته بلقب السنة الماضية كما لعب نهائي 2018 وخسره أمام ريال مدريد.

وسجل النجم المصري في مسيرته 29 هدفًا في المسابقات الأوروبية ما بين دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي كما قدم 11 تمريرة حاسمة في 80 لقاءً أوروبيًّا شارك فيها برفقة فرق بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وليفربول.