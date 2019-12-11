مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب.. واقعة أوروبية جديدة تثير الجدل بشأن الـ VAR (شاهد)

أثارت واقعة في مباراة دينامو زغرب الكرواتي ومانشستر سيتي في ختام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا مجددًا مدى جدوى استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR بينما جاء تأهل أتلانتا الإيطالي لدور الستة عشر للبطولة القارية تاريخيًا.

وقاد أوين هارغريفز الدعوات إلى طرد اللاعب غول غولاك من دينامو زغرب إثر ضربه رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي مساء الأربعاء بالمرفق في وجهه دون أن يحصل على أي عقوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول استخدم غولاك مرفقه ليوجه ضربة قوية إلى رودري خلال المباراة التي حسمها مانشستر بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف في ختام مباريات المجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وأمسك رودري بوجهه لكن الحكم كارلوس ديل سيرو غراندي لم يحتسب أي خطأ ضد لاعب دينامو زغرب رغم أن كاميرات التلفزيون أظهرت مرفق غولاك الأيمن أثناء لمسه وجه رودري إلا أن تقينة VAR لم تتدخل.

وأصيب هارجريفز ومدافع سيتي السابق جوليون ليسكوت بالصدمة خلال تحليل المباراة لشبكة BT الرياضية في الشوط الأول.

وقال ليسكوت: ”لن اندهش لو حصل على بطاقة حمراء مباشرة. كان هناك نية لديه للضرب“ ، بينما استغرب هارغريفز لاعب مانشستر يونايتد السابق من عدم استخدام تكنولوجيا VAR.

وقال هارغريفز : ”ما الهدف من VAR إذا لم تقرر منح بطاقة حمراء في هذه الواقعة؟ هذه الواقعة تستوجب بطاقة حمراء في كل مرة لدرجة أنه ترك الكرة وضرب رودري في وجهه.

وأنهى حامل لقب الدوري الإنجليزي المجموعة في المركز الأول برصيد 14 نقطة من ست مباريات بفارق سبع نقاط عن أتلانتا الذي رافقه لأدوار خروج المغلوب في أول مشاركة له بالبطولة.

وسينتقل شاختار، صاحب المركز الثالث بست نقاط، إلى الدوري الأوروبي بينما ودع دينامو، الذي حصد خمس نقاط، المسابقة القارية.

تأهل تاريخي

وتأهل 15 فريقًا إلى دور الستة عشر حتى الآن ويتبقى فريق واحد عن المجموعة الرابعة وسيكون بين أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن بعدما ضمن يوفنتوس الإيطالي صدارة المجموعة.

وجاء تأهل أتلانتا الإيطالي مثيرا للغاية وتاريخية في مشاركته الأولى في البطولة ليصبح أول فريق يتأهل إلى أدوار خروج المغلوب بعد أن خسر في الثلاث جولات الأولى.

إذ خسر من دينامو زغرب بأربعة أهداف نظيف ثم بهدفين مقابل هدفين أمام شاختار دونيتسك الأوكراني وبخمسة أهداف مقابل هدف أمام مانشستر سيتي قبل أن يتعادل 1-1 مع سيتي في بداية الصحوة.

وكان فوزه على دينامو زغرب بهدفين نظيفين ثم شاختار بثلاثية نظيفة سببًا مباشرًا في تأهله إلى دور الستة عشر لأول مرة في تاريخه.

ونقل الانتصار اليوم فريق المدرب جيان بييرو غاسبريني من المركز الأخير إلى الثاني برصيد سبع نقاط متفوقا بنقطة واحدة على شاختار، الذي سينتقل للدوري الأوروبي، مقابل خمس نقاط لدينامو الذي ودع المنافسات القارية.