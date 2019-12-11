 أهداف مباراة ريال مدريد وكلوب بروغ: 3-1 للفريق الملكي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة ريال مدريد وكلوب بروغ: 3-1 للفريق الملكي (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد وكلوب بروغ: 3-1 للفريق الملكي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

وضع البرازيلي رودريغو سيلفا مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني فريقه في المقدمة على حساب كلوب بروغ البلجيكي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رودريغو هدفه في القيقة 53 من متابعة لعرضية مودريتش.

وتعادل كلوب بروغ في الدقيقة نفسها من هجمة مرتدة.

وأعاد فينيسيو جونيور التقدم لريال مدريد مرة أخرى من كرة مرتدة.

واختتم لوكا مودريتش أهداف المباراة في الدقيقة 91 من تسديدة قوية.

وضمن ريال مدريد تأهله إلى دور الـ16 بعد تواجده في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، برفقة باريس سان جيرمان المتصدر.

ويرغب كلوب بروغ في تحقيق الفوز من أجل التوجه إلى الدوري الأوروبي، إذ يمتلك 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن غلطة سراي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار ريال مدريد
الرياضة
تاغ
دوري أبطال أوروبا
رياضة
ريال مدريد
كرة القدم
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث