أهداف مباراة ريال مدريد وكلوب بروغ: 3-1 للفريق الملكي (فيديو)

وضع البرازيلي رودريغو سيلفا مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني فريقه في المقدمة على حساب كلوب بروغ البلجيكي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وأحرز رودريغو هدفه في القيقة 53 من متابعة لعرضية مودريتش.
وتعادل كلوب بروغ في الدقيقة نفسها من هجمة مرتدة.
وأعاد فينيسيو جونيور التقدم لريال مدريد مرة أخرى من كرة مرتدة.
واختتم لوكا مودريتش أهداف المباراة في الدقيقة 91 من تسديدة قوية.
كلوب بروج 0 × 1 ريال مدريد | هددددددددددددددددددف رودريغو ????#CLURM
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حساب الأهداف : @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/o0vKmKmAUY
— @FasterGoal444 (@fastergoal444) December 11, 2019
هددددددددددددددددددددددددددددددف التعادل لـ بروج كلوب 1-1 HD
حـسابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/e5z7Khs7UJ
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20043) December 11, 2019
كلوب بروج 1 × 2 ريال مدريد | هدف فينيسيوس ⚽️???? pic.twitter.com/SeHT8zGgSw
— @king_moosa10 (@oBWPeRje1SNr91O) December 11, 2019
كلوب بروج 1 × 3 ريال مدريد | هددددددددددددددددددف مودريتش????#CLURM
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حساب الأهداف : @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/tYv1gNV1as
— @FasterGoal444 (@fastergoal444) December 11, 2019
وضمن ريال مدريد تأهله إلى دور الـ16 بعد تواجده في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، برفقة باريس سان جيرمان المتصدر.
ويرغب كلوب بروغ في تحقيق الفوز من أجل التوجه إلى الدوري الأوروبي، إذ يمتلك 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن غلطة سراي.