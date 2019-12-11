أهداف مباراة ريال مدريد وكلوب بروغ: 3-1 للفريق الملكي (فيديو)

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ضمن ريال مدريد تأهله إلى دور الـ16 بعد تواجده في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، برفقة باريس سان جيرمان المتصدر.