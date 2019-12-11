تقييم بالدرجات.. من كان أفضل لاعبي برشلونة ضد إنتر ”في غياب ميسي“؟

كشفت صحيفة ”سبورت“ عن تقييمها للاعبي برشلونة إثر مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، أمس الثلاثاء، في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وودع إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أصبح أنسو فاتي (17 عامًا) أصغر لاعب يسجل في تاريخ المسابقة بعدما هز الشباك قرب النهاية ليفوز برشلونة 2-1 في سان سيرو.

ومنحت الصحيفة كارليس بيريز صاحب أعلى تقييم 8 درجات، فيما نال ي يونغ واسنو فاتي وكارليس ألينا والحارس نيتو 7 درجات، وأرتورو فيدال، وغريزمان وواغي وتوديبو ولينغليت وراكيتيتش 5 درجات، وكلٌّ من أومتيتي ووجونيور 4 درجات.

وأراح إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، نجمه ليونيل ميسي وعدة لاعبين بارزين من السفر إلى ميلانو، بعدما ضمن صدارة المجموعة السادسة، لكن كارلس بيريز تقدم للفريق الإسباني في ظهوره الأول بدوري الأبطال عقب 23 دقيقة، قبل أن يدرك روميلو لوكاكو التعادل.

ووضع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الكرة في الشباك مرتين بعد الاستراحة، لكن، تم إلغاء الهدفين بسبب التسلل، قبل أن يسجل فاتي هدف الفوز لبطل إسبانيا قبل خمس دقائق من النهاية.

وكان إنتر يحتاج إلى نتيجة مساوية على الأقل لبروسيا دورتموند أمام سلافيا براغ للاحتفاظ بالمركز الثاني، لكن الفريق الألماني فاز 2-1 وتأهل لدور الستة عشر، بينما سينتقل إنتر إلى الدوري الأوروبي.

ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 14 نقطة ويليه دورتموند برصيد عشر نقاط، بينما يحتل إنتر المركز الثالث بسبع نقاط ويتذيل سلافيا براغ المجموعة بنقطتين فقط.