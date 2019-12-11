 ديباي نجم ليون الفرنسي يطلب من النادي اتخاذ إجراء بعد شجاره مع الجماهير (فيديو) – إرم نيوز‬‎

ديباي نجم ليون الفرنسي يطلب من النادي اتخاذ إجراء بعد شجاره مع الجماهير (فيديو)

ديباي نجم ليون الفرنسي يطلب من النادي اتخاذ إجراء بعد شجاره مع الجماهير (فيديو)

المصدر: رويترز

قال ممفيس ديباي، مهاجم أولمبيك ليون، إن جماهير فريقه بصقت عليه، ودعا النادي لاتخاذ إجراء في أعقاب الواقعة التي حدثت في نهاية مباراته ضد رازان بال شبورت لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وسجل ديباي هدف التعادل خلال المباراة التي انتهت 2-2 في فرنسا، وهي نتيجة أرسلت ليون إلى دور الستة عشر، لكن الغضب تفجر أثناء توجه اللاعبين إلى المدرجات للاحتفال مع الجماهير.

وطارد ديباي مشجعًا كان يحمل لافتة كتب عليها ”ارحل“ موجهة للمدافع مارسيلو. وركض زملاؤه خلفه بينما نزل مشجعون آخرون من المدرجات.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن ديباي قوله اليوم الأربعاء ”تتأهل وتترك الملعب في هذه الظروف؟ هناك شيء خطأ. طاردت المشجع لأطلب منه إزالة اللافتة“.

”لقد بصقوا علينا. لم أرَ شيئًا كهذا من قبل“.

وتأهل ليون بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق خمس نقاط خلف لايبزيغ.

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