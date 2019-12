ديباي نجم ليون الفرنسي يطلب من النادي اتخاذ إجراء بعد شجاره مع الجماهير (فيديو)

قال ممفيس ديباي، مهاجم أولمبيك ليون، إن جماهير فريقه بصقت عليه، ودعا النادي لاتخاذ إجراء في أعقاب الواقعة التي حدثت في نهاية مباراته ضد رازان بال شبورت لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وسجل ديباي هدف التعادل خلال المباراة التي انتهت 2-2 في فرنسا، وهي نتيجة أرسلت ليون إلى دور الستة عشر، لكن الغضب تفجر أثناء توجه اللاعبين إلى المدرجات للاحتفال مع الجماهير.

وطارد ديباي مشجعًا كان يحمل لافتة كتب عليها ”ارحل“ موجهة للمدافع مارسيلو. وركض زملاؤه خلفه بينما نزل مشجعون آخرون من المدرجات.

You can see that Memphis Depay merely tried to grab the fan’s donkey banner & did not attack him. pic.twitter.com/TXvoHNez2t

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن ديباي قوله اليوم الأربعاء ”تتأهل وتترك الملعب في هذه الظروف؟ هناك شيء خطأ. طاردت المشجع لأطلب منه إزالة اللافتة“.

”لقد بصقوا علينا. لم أرَ شيئًا كهذا من قبل“.

وتأهل ليون بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق خمس نقاط خلف لايبزيغ.

After reaching Champions League knockout stage, Memphis Depay saw one of the fans insulting his teammate Marcelo holding the sign with a donkey, he took it away and get into fight with fans… Give this man a bianco check and captain tape until the end of his career! #Respect pic.twitter.com/97BBP84sIz

— ????????????????????✪???????? (@crodroll) December 11, 2019