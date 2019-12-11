ماذا قال يورغن كلوب عن هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد سالزبورغ وتأهل ”الريدز“؟

أشاد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بلاعبه محمد صلاح بعدما أظهر ثقته في نفسه، عقب إهدار مجموعة من الفرص، ونجح في التسجيل من زاوية ضيقة ليقود حامل اللقب للتأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الثلاثاء.

وفاز ليفربول 2-صفر على سالزبورغ ليتصدر المجموعة الخامسة، إذ افتتح نابي كيتا لاعب الوسط التسجيل، قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني بقدمه اليمنى رغم تسديد الكرة من زاوية ضيقة.

وقال كلوب: ”لقد لعب بشكل رائع لكنه لم يسجل في المواقف التي كنا نتوقع منه في المعتاد أن يسجل فيها؛ لكنه واصل طريقه وسجل من لمسة حاسمة وصعبة جدًّا“.

وأضاف المدرب الألماني: ”الحفاظ على التركيز والثقة في اللحظة التالية كان مذهلًا. هذا هدف صعب جدًّا.. لكنها لمسة رائعة“.

محمد صلاح يسجل هدف ثاني لليفر ???? pic.twitter.com/GX0vW2c8NW — ملخصات (@v_pdgh) December 10, 2019

وأردف: ”نحمد الله! ليس عليَّ تفسير هدفه! لقد رأيته مرة واحدة وبالتأكيد كان أصعب فرصة سنحت لصلاح في تلك الليلة“.

وهذا الهدف رقم 11 لصلاح مع ليفربول هذا الموسم، ورفع اللاعب المصري رصيده إلى 20 هدفًا مع النادي في دوري الأبطال.

وسيلعب ليفربول المتصدر في المباراة المقبلة مع واتفورد متذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

فيما قال جيسي مارش، المدير الفني لفريق سالزبورغ، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليويفا: ”كنا نعلم أننا نحتاج إلى تقديم أفضل أداء لدينا للفوز في هذه المباراة، وقدمنا ذلك بالفعل حتى سجل ليفربول الهدف الأول“.

وأضاف: ”أعتقد أن الأمور كانت ستختلف لو سجلنا نحن هدف التقدم، لكن في النهاية أظهر ليفربول جودته خاصة في الهدف الذي سجله محمد صلاح، كان لا يُصدّق“.