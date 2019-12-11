مباراة مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب.. غوارديولا يدعم فودين للسير على خطى ديفيد سيلفا

بات من المنتظر أن يشارك فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، البالغ عمره 19 عامًا في التشكيلة الأساسية بشكل نادر عند مواجهة دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، وسط ثقة كبيرة من مدربه بيب غوارديولا.

ومع ضمان تصدر سيتي المجموعة الثالثة فإن غوارديولا سيمنح الفرصة لبعض البدلاء ويعتقد المدرب الإسباني أن فودين يملك الإمكانات ليكون البديل المناسب لديفيد سيلفا الذي من المتوقع أن يرحل في نهاية الموسم الجاري.

وقال غوارديولا: ”هذه أمنيتنا. بكل تأكيد ديفيد أسطورة ويملك خبرة خوض عدد كبير من المباريات وحصد العديد من الألقاب لكن هذه أمنيتنا ونحن نثق أن بوسعه أن يفعل ذلك“.

وأضاف: ”لقد تطور من الموسم الماضي. هناك بعض الأشياء يحتاج إلى تحسينها. في بعض الأحيان يتخذ القرارات بشخصيته وروحه لأنه لا يزال صغيرا لكن في بعض الأحيان يحتاج إلى التفكير بشكل أكبر حول اتخاذ القرار خاصة عندما لا يملك الكرة“.

وتابع: ”لكن هذا طبيعي في عمره. إنه يتطور بشكل مذهل. نحن أكثر من راضين عنه بما يفعله في المران وعندما يشارك في المباريات“.

وربما يشترك الإسباني إيريك غارسيا (18 عاما) في التشكيلة الأساسية بشكل نادر أيضًا لكن باستثناء ذلك ينوي غوارديولا الدفع بمجموعة من الأسماء المألوفة حتى وإن كانت من البدلاء.

وقال غوارديولا: ”لقد ضمنا التأهل والدوري الإنجليزي أهم من دوري الأبطال في الوقت الحالي وسنجري بعض التغييرات لكن سنحاول تحقيق نتيجة جيدة“.

وبعد الخسارة في قمة مانشستر أمام يونايتد يوم الأحد الماضي، بات سيتي يتأخر بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر في الدوري الممتاز.