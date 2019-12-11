مورينيو سيستغل مباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ للتعرف على فريقه الجديد

قال جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، إنه سيستغل مواجهة بايرن ميونخ في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، للحصول على فرصة للتعرف عن قرب على فريقه الجديد.

وتولى مورينيو قيادة توتنهام الشهر الماضي بعد إقالة ماوريسيو بوكيتينو وكان شاهدًا على الفوز 4-2 على أولمبياكوس ليضمن التأهل إلى دور الستة عشر في دوري الأبطال.

ومع التأخر بخمس نقاط عن بايرن قبل خوض الجولة الأخيرة، فإن الصدارة باتت محسومة للفريق الألماني قبل اللعب في أليانز أرينا لذا منح مورينيو الراحة لمجموعة من لاعبيه البارزين.

ولم يسافر إلى ألمانيا الرباعي ديلي آلي وسيرج أورييه وهاري كين ويان فرتونغن إلى جانب غياب عدة لاعبين بسبب الإصابة.

ولن يشارك بن ديفيز وإيريك لاميلا والحارس هوغو لوريس وتانغاي ندومبلي وميشيل فورم وهاري وينكس بسبب إصابات مختلفة.

لكن رغم ذلك أكد مورينيو أنه لن يستهين بهذه المباراة.

وقال المدرب البرتغالي: ”هذه مباراة مهمة لأننا نمثل توتنهام هوتسبير، وهذا لا يتأثر بالمباراة والأهداف والطموح والمسابقة“.

وأضاف مدرب تشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق: ”توتنهام هو توتنهام وهذا يحملنا المسؤولية“.

وتابع: ”لا يمكن أن نحتل المركز الأول ولا يمكن أن ننال مزية الوجود في هذا المركز في القرعة ومواجهة فريق يحتل المركز الثاني وخوض مباراة الإياب على أرضنا لذا فإن النتيجة لن تغير أي شيء“.

ويعتقد مورينيو أن المباراة ستمثل فرصة لمشاركة لاعبين مثل: كايل ووكر-بيترز وتروي باروت ورايان سيسينيون وفيكتور وانياما.

وقال مورينيو: ”شيء واحد لا أمتلكه وهو الوقت من أجل التعرف على اللاعبين بشكل جيد، وهذه فرصة رائعة للعديد منهم للمشاركة وفرصة رائعة لبعضهم لإظهار إمكاناته“.

وأردف المدرب البرتغالي: ”اللعب في بطولة يختلف عن اللعب في المران ولم يحصل بعض اللاعبين على فرصة خوض الكثير من الدقائق في المباريات الخمس منذ قدومي“.