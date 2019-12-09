استبعاد ليونيل ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا (صورة)

أعلن نادي برشلونة قائمة النادي الكتالوني لمواجهة إنتر ميلان في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقرر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة إنتر ميلان، التي تُلعب الثلاثاء، مع ضمان النادي الكتالوني التأهل لدور الـ16، وخوض برشلونة مباراتين قويتين أمام ريال سوسيداد على ملعب أنويتا، ثم ريال مدريد على ملعب كامب نو.

وإلى جانب استبعاد ميسي، قرر فالفيردي استبعاد جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو لأسباب فنية.

وفيما يلي قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: توديبو، كليمونت لينغليت، واغي، صاموئيل أومتيتي، جونيور فيربو، أراخو.

الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتش، كارليس ألينيا، فرينكي دي يونغ، أرتورو فيدال، ريكي بويغ، مورير.

الهجوم: لويس سواريز، أنطوان غريزمان، كارليس بيريز، أنسو فاتي.

يشار إلى أن برشلونة انتزع صدارة المجموعة وضمن التأهل من الجولة الخامسة، في حين يتنافس إنتر ميلان مع بروسيا دورتموند على البطاقة الثانية، حيث حصد كل منهما 7 نقاط.

The 2️⃣0️⃣ summoned for the trip to Milan! pic.twitter.com/CD2OmOf8Ij — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2019

ميسي غيّر تاريخ برشلونة وكرة القدم

شدد ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، على رغبته في تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، من أجل الاستمرار لسنوات أخرى.

وينتهي عقد ميسي مع نهاية يونيو 2021، وبالتالي يخطط النادي الكتالوني لتجديده خلال الفترة المقبلة حتى يكون هناك مزيد من الاستقرار الفني داخل الفريق.

وقال بارتوميو في حواره مع صحيفة ”لا ريبابليكا“ الإيطالية: ”كعاشق لبرشلونة، لدينا فرصة للاستمتاع بما يقدمه ميسي كل 3 أيام“.

وتابع: ”لا يمكننا وصف ما يفعله ميسي في كل مباراة، ومن المستحيل استبداله وأعتقد عند اعتزاله سيتوجب علينا تغيير طريقة اللعب“.

وأضاف: ”لا أستطيع أن أؤكد بأننا قد بدأنا بالفعل التخطيط لمرحلة ما بعد ميسي، ولكننا بدأنا التركيز على المواهب الشابة القادرة على الاستمرار لفترة طويلة“.

وتابع: ”في الوقت الحالي، علينا بألا نقلق حتى نستمتع بما يقدمه، وقبل نهاية ولايتي في رئاسة برشلونة أود أن أقدم له عقدًا مدى الحياة كما فعلنا مع إنييستا“.

وأردف: ”أندريس كان له كل الحرية في اختيار مستقبله ومصيره في عقده الأخير معنا، وهو ما نريده لميسي الذي لم يغير فقط تاريخ برشلونة، ولكن أيضًا تاريخ كرة القدم العالمية“.

وتمكن الأسطورة الأرجنتيني من تحقيق الكثير من الإنجازات الفريدة خلال مسيرته آخرها التتويج بالكرة الذهبية السادسة في تاريخه.

ميسي نجح أخيرًا في إضافة اللقب السادس للكرة الذهبية إلى سجلاته، لتكون الكرة الذهبية لعام 2019 أحدث إنجازاته، ويفض الشراكة مع غريمه التقليدي ومنافسه الأبدي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الذي كان تساوى معه برصيد 5 مرات لكلّ منهما.

في الموسم السابق، نجح ميسي في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا للمرة السادسة في مسيرته، إذ سجل 36 هدفًا في الدوري الإسباني، وكان إجمالي ما سجله في كل البطولات 51 وقتها.

كانت هذه هي المرة السادسة في مسيرته التي نجح خلالها في تخطي حاجز الـ50 هدفًا مع النادي، وهو إنجاز حققه رونالدو فقط، إذ سجل 50 هدفًا أو أكثر في 6 مواسم متتالية لريال مدريد بين 2010 و2016.

كان ميسي أكثر المهاجمين غزارة في أوروبا في الموسم الماضي، إلى جانب الحذاء الذهبي، كما فاز بجائزة أفضل هداف لدوري أبطال أوروبا.