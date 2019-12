استبعاد ليونيل ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا (صورة)

أعلن نادي برشلونة قائمة النادي الكتالوني لمواجهة إنتر ميلان في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقرر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة إنتر ميلان، التي تُلعب الثلاثاء، مع ضمان النادي الكتالوني التأهل لدور الـ16، وخوض برشلونة مباراتين قويتين أمام ريال سوسيداد على ملعب أنويتا، ثم ريال مدريد على ملعب كامب نو.

وإلى جانب استبعاد ميسي، قرر فالفيردي استبعاد جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو لأسباب فنية.

وفيما يلي قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: توديبو، كليمونت لينغليت، واغي، صاموئيل أومتيتي، جونيور فيربو، أراخو.

الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتش، كارليس ألينيا، فرينكي دي يونغ، أرتورو فيدال، ريكي بويغ، مورير.

الهجوم: لويس سواريز، أنطوان غريزمان، كارليس بيريز، أنسو فاتي.

يشار إلى أن برشلونة انتزع صدارة المجموعة وضمن التأهل من الجولة الخامسة، في حين يتنافس إنتر ميلان مع بروسيا دورتموند على البطاقة الثانية، حيث حصد كل منهما 7 نقاط.

The 2️⃣0️⃣ summoned for the trip to Milan! pic.twitter.com/CD2OmOf8Ij

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2019