هل كان عناق ميسي وغريزمان حقيقيًّا أو مصطنعًا؟ ( فيديو )

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم موقفه مبكراً من التأهل إلى دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه الثمين على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 3-1 بملعب ”كامب نو“ أمس الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة، وضمن صدارة المجموعة بغض النظر عن مباراته الأخيرة أمام إنتر ميلان الإيطالي بملعب ”سان سيرو“ في الجولة الأخيرة، إذ سيكون صراع حجز البطاقة الثانية بين الإنتر ودورتموند.

El Chiringuito TV | تحليل عناق ميسي و غريزمان . . هل كان عناقاً طبيعياً ام مصطنعاً ؟ pic.twitter.com/AcsJiGK653 — FCBW Media ???? (@media_mx9) November 28, 2019

تألق MSG

وشهدت المباراة رقم 700 للنجم ليونيل ميسي مع نادي برشلونة تألقاً استثنائياً للأرجنتيني الدولي، حيث أحرز هدفاً وصنع هدفين لزميليه الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان، في ظهور مؤثر للثلاثي MSG.

وخطفت اللقطة التي شهدت العناق بين غريزمان وميسي بعد الهدف الثاني الذي أحرزه الأرجنتيني الدولي، الأضواء، وأثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الاستوديوهات التحليلية للمباراة.

وقال موقع fcbarcelonanoticias المتخصص في أخبار نادي برشلونة إن مباراة دورتموند أكدت التجانس التام بين الثلاثي ميسي وسواريز وغريزمان، على العكس من التقارير السابقة التي أشارت إلى أن العلاقة بين ميسي وغريزمان تتسم بالبرود الشديد، في ظل عدم تقبل الأرجنتيني لوجود النجم السابق لأتلتيكو مدريد في صفوف البارسا.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الخميس، إلى أن إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة الـ26 من الشوط الأول كانت ”وش السعد“ على غريزمان، الذي شارك في المباراة وظهر بصورة طيبة للغاية، وكان التعاون بينه وبين ميسي وسواريز واضحاً، على العكس من مباريات سابقة.

وأكد التقرير أن استمرار الثلاثي MSG على نفس المستوى من التعاون يشير إلى إمكانية استمرار الشراكة الهجومية بين نجوم برشلونة، ليكون الثلاثي الهجومي الأخطر في العالم.

ولكن برنامج ”الشرنغيتو“ كان له رأي آخر في العلاقة بين ميسي وغريزمان، من خلال تحليل عناق غريزمان لميسي بصورة فكاهية.

وأثار مقدمو وضيوف البرنامج الجدل حول ما إذا كانت تلك اللقطة المثيرة ”حقيقية أم مصطنعة“.

اتصالات مقطوعة

وكانت المباراة الأخيرة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا أمام سلافيا براغ التشيكي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، شهدت انعدامًا تاماً للتعاون بين ميسي وغريزمان، حسب ما رصدته الصحافة الإسبانية.

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن مباراة براغ أكدت انقطاع الاتصالات تماماً بين ميسي وغريزمان، إذ لم يحدث أي تواصل بين اللاعبين على مستوى التمريرات سوى 4 مرات فقط على مدار الـ90 دقيقة.

وأشارت إلى أن ميسي مرر الكرة 3 مرات إلى غريزمان، مقابل تمريرة واحدة فقط من الفرنسي إلى الأرجنتيني، وهو معدل ضعيف للغاية.

وأكدت ”ماركا“ أن مباراة برشلونة وسلافيا براغ تعتبر استمراراً لظاهرة الانسجام المفقود بين ميسي وغريزمان، إذ أظهرت المباريات الأربع التي لعبها النجمان سوياً أن إجمالي عدد التمريرات بينهما 18 تمريرة في 4 مباريات.

وتابعت: ”على العكس تماماً، فإن الروابط الكروية بين ميسي وزميله الأوروغوياني لويس سواريز قوية للغاية، إذ تبادل اللاعبان التمريرات 32 مرة في 3 مباريات شاركا فيها سوياً منذ مطلع هذا الموسم، في ظل غياب اللاعبين عن بعض المباريات نتيجة الإصابات“.