مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند: تسديدة سواريز تصيب حكم اللقاء في وجهه (فيديو)

أصيب ”كليمنت توربين“ حكم مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، خلال أحداث اللقاء.

وحاول لويس سواريز مهاجم برشلونة تمرير كرة وسدد قوية ولكنها ارتطمت بوجه الحكم.

وسقط الحكم على الأرض وفقد توازنه لعدة ثوان، قبل أن يستجمع قواه مرة أخرى.

ووضع لويس سواريز مهاجم برشلونة فريقه في المقدمة على حساب بروسيا

واستلم سواريز بينية وانفرد بمرمى الفريق الألماني وأحرز الهدف الأول للبارسا.

وعزز ميسي تقدم برشلونة بالهدف الثاني من تسديدة أرضية.

ويلتقي الفريقان ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب ”كامب نو“، معقل الفريق الكتالوني.

ويعاني برشلونة، في الوقت الراهن، ضغطًا كبيرًا للظهور بشكل أفضل، بعد مباريات للنسيان خلال الفترة الأخيرة، آخرها الفوز الشاق والصعب على فريق صغير هو ليغانيس في الدوري الإسباني.

ومع بقاء مباراتين على ختام دور المجموعات في المسابقة الأوروبية، لايزال الفريق الألماني غير ضامن لتأهله لدور الـ16، باحتلاله المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف الفريق الكتالوني بفارق نقطة واحدة، ويتقدم على منافسه المباشر إنتر ميلان الإيطالي الذي يملك 4 نقاط، فيما يحتل سلافيا براغ التشيكي المركز الرابع بنقطتين.

وسيحجز برشلونة مقعد التأهل إذا فاز على دورتموند، أو إذا انتهت مباريات المجموعة بالتعادل، وإذا فاز سلافيا على إنتر، برشلونة سينتزع المركز الأول بفوزه.