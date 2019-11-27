أهداف مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند 3-1 للفريق الكتالوني (فيديو)

وضع لويس سواريز مهاجم برشلونة فريقه في المقدمة على حساب بروسيا دورتموند خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

واستلم سواريز بينية وانفرد بمرمى الفريق الألماني وأحرز الهدف الأول للبارسا.

وعزز ميسي تقدم برشلونة بالهدف الثاني من تسديدة أرضية.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف غريزمان الهدف الثالث للبارسا.

ومع حلول الدقيقة الـ 76 تعادل سانشو لنادي بروسيا من تسديدة صاروخية.

هدف بررررشلونة الاول سواااااريز ✅✅ https://t.co/C3RCkgRaTT — فيصل (@iF26L) November 27, 2019

هددددددددددددددددددددددددددددددددددددف برشلونة الثاني " ميسي " ???????????? HD حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/mYgVsepCgI — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20027) November 27, 2019

برشلونة 3 × 0 دورتموند | هدف غريزمان ⚽️???? pic.twitter.com/JbskVrL9Qp — . (@SbhCkdZMeS6uzR3) November 27, 2019

ويلتقي الفريقان ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب ”كامب نو“، معقل الفريق الكتالوني.

ويعاني برشلونة، في الوقت الراهن، ضغطًا كبيرًا للظهور بشكل أفضل، بعد مباريات للنسيان خلال الفترة الأخيرة، آخرها الفوز الشاق والصعب على فريق صغير هو ليغانيس في الدوري الإسباني.

ومع بقاء مباراتين على ختام دور المجموعات في المسابقة الأوروبية، لايزال الفريق الألماني غير ضامن لتأهله لدور الـ16، باحتلاله المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف الفريق الكتالوني بفارق نقطة واحدة، ويتقدم على منافسه المباشر إنتر ميلان الإيطالي الذي يملك 4 نقاط، فيما يحتل سلافيا براغ التشيكي المركز الرابع بنقطتين.

وسيحجز برشلونة مقعد التأهل إذا فاز على دورتموند، أو إذا انتهت مباريات المجموعة بالتعادل، وإذا فاز سلافيا على إنتر، برشلونة سينتزع المركز الأول بفوزه.

دورتموند سيتأهل حال الفوز على البارسا، وإنتر لن يتمكن من التأهل إذا خسر.