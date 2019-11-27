التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره بروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب ”كامب نو“، معقل الفريق الكتالوني.

ويعاني برشلونة، في الوقت الراهن، ضغطًا كبيرًا للظهور بشكل أفضل، بعد مباريات للنسيان خلال الفترة الأخيرة، آخرها الفوز الشاق والصعب على فريق صغير هو ليغانيس في الدوري الإسباني.

ولا يبدو برشلونة هذا الموسم الفريق الذي كان عليه في الأعوام الأخيرة، على الرغم من تعزيز هجومه بالفرنسي، أنطوان غريزمان، إذ يعاني للخروج منتصرًا على غرار ما حصل معه ضد ليغانيس، حين أنهى الشوط الأول متخلفًا قبل أن يقلب الأمور لمصلحته في الثاني، بفضل الأوروغوياني لويس سواريز، والتشيلي أرتورو فيدال.

ومع بقاء مباراتين على ختام دور المجموعات في المسابقة الأوروبية، لايزال الفريق الألماني غير ضامن لتأهله لدور الـ16، باحتلاله المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف الفريق الكتالوني بفارق نقطة واحدة، ويتقدم على منافسه المباشر إنتر ميلان الإيطالي الذي يملك 4 نقاط، فيما يحتل سلافيا براغ التشيكي المركز الرابع بنقطتين.

وسيحجز برشلونة مقعد التأهل إذا فاز على دورتموند، أو إذا انتهت مباريات المجموعة بالتعادل، وإذا فاز سلافيا على إنتر، برشلونة سينتزع المركز الأول بفوزه.

دورتموند سيتأهل حال الفوز على البارسا، وإنتر لن يتمكن من التأهل إذا خسر.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية للفريقين:

نادي برشلونة:

بروسيا دورتموند: