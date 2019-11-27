كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق برشلونة الإسباني مواجهة قوية، مساء اليوم الأربعاء، ضد ضيفه بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي عن تحقيق الفوز على حساب دورتموند الذي يقاتل أيضًا مع مدربه لوسيان فافر من أجل حصد مفاجأة على ملعب ”كامب نو“.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة برشلونة ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا:

الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي فريق برشلونة على ملعبه ”كامب نو“ نظيره بروسيا دورتموند في الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يحتل برشلونة صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وسجل البارسا 4 أهداف واستقبل هدفين.

ويحتل دورتموند المركز الثاني برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة، وسجل أسود الفستفاليا 5 أهداف واستقبلوا 4 أهداف.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان 3 مرات قبل مواجهة الليلة وتعادل الفريقان مرتين وفاز البارسا مرة واحدة.

وتغلب برشلونة في لقاء السوبر الأوروبي عام 1998 بعد فوزه في كامب نو بثنائية دون رد وتعادله في ألمانيا بهدف لكل منهما ثم تعادلا في ألمانيا خلال مباراة الموسم الحالي لدوري الأبطال دون أهداف.

برشلونة يبحث عن الحسم

يتطلع برشلونة لحسم الفوز في لقاء الليلة على حساب دورتموند في ظل تذبذب واضح في الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

وقال المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن مباراة دورتموند ستكون في غاية الأهمية بالنسبة للبارسا هذا الموسم لأنها مفتاح العبور للدور الثاني معترفًا بضرورة تحسين بعض الأمور الفنية.

ويغيب عن برشلونة جيرارد بيكيه للإيقاف، ويعتمد فالفيردي على تشكيلة تضم الحارس مارك تير شتيغن وأمامه رباعي الدفاع كليمنت لينغليه وصامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو وجونيور فريبو بينما يقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وفرانكي دي يونغ وآرثر مع مثلث الهجوم ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان ولويس سواريز.

خطة دورتموند

يتطلع بروسيا دورتموند في لقاء الليلة لحصد الفوز على حساب برشلونة من أجل اعتلاء الصدارة على حساب الفريق الكتالوني.

وأكد المدرب لوسيان فافر، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند، قبل اللقاء أن فريقه جاهز لتحقيق نتيجة طيبة موضحًا أن الجميع يعلم قوة برشلونة ودورتموند سيلعب مباراة قوية لحصد النقاط الثلاث.

ويغيب عن دورتموند الثلاثي توماس ديلاني وباكو ألكاسير ومارسيل شيملزر، ويعتمد الفريق الألماني على تشكيلة تضم الحارس رومان بوركي وأمامه الرباعي مانويل أكانجي وماتس هاملز ولوكاس بيسززك ورافايل جيريرو في خط الدفاع بينما يقود خط الوسط أكسل فيتسل وجوليان فيجل وصانع اللعب جوليان براندت مع الجناحين أشرف حكيمي وجوردان سانشو والمهاجم ماركو رويس.

وقال هاني رمزي، مدافع فيردر بريمن الألماني الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن دورتموند يبحث عن تحقيق نتيجة طيبة وحصد التعادل أو الفوز، موضحًا أن الفريق الألماني لديه أوراق مميزة خاصة الأطراف السريعة مع تألق حكيمي وسانشو.

وأوضح رمزي أن برشلونة يعتمد على خطورة ميسي وأيضًا انطلاقات ثنائي الهجوم جريزمان وسواريز مؤكدًا أن الفريق الكتالوني يعاني بشكل واضح مع فالفيردي.

وأشار إلى أن برشلونة يعاني من أخطاء الدفاع وهي نقطة مهمة يعتمد عليها دورتموند وأي منافس، موضحًا أن غياب بيكيه سيؤثر على دفاع البارسا خاصة في بناء الهجمات.