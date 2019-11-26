مباراة توتنهام وأولمبياكوس: مورينيو يعطي التحية لحامل الكرات بعد تسببه في هدف التعادل (فيديو)

قام ‏جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بتوجيه التحية إلى جامع الكرات في الملعب لسرعة رميه بالكرة، والتي أسفر عنها هدف التعادل الثاني للسبيرز.

والتقطت كاميرا المباراة مورينو وهو يقوم بتحية حامل الكرات، الذي لعب الكرة بسرعة إلى أورييه، وأسفر عن هذه اللعبة هدف التعادل.

وتأخر توتنهام أمام أولمبياكوس بهدفين نظيفين، قبل أن يحول تأخره إلى تقدم بثلاثة أهداف حتى هذه اللحظة.

لقطة اليوم : جامع الكرات والذي أعطى الكرة بسرعة قصوى لاورييه الذي لعب رمية التماس التي جاء منها هدف التعادل للسبيرز يجد تحية كبيرة من مورينهو ???????????? pic.twitter.com/zNUrzlBi93 — EPL World (@EPLworld) November 26, 2019

يذكر أن مورينيو قال إنه يحب مسابقة دوري الأبطال مثل الجميع في كرة القدم، مشيرًا إلى أنها شيء يحلم الجميع بالفوز به ولا يتمتع كل شخص أو لاعب بميزة الفوز بدوري الأبطال في النهاية.

وقال جوزيه مورينيو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا : ”كنت سعيدًا كثيرًا عندما حققت لقب دوري أبطال أوروبا من قبل، ‏وإذا قال ماوريسيو بوتشيتينو أن [خسارة النهائي الماضي أثرت على اللاعبين] فهو هنا يشارك مشاعره و ينشر البعض من الطاقة السلبية داخل الفريق.

وواصل: ”‏أستطيع أن أتخيل الأجواء لأنني كنت في الملعب الجديد كمتابع لكرة القدم، وشاهدت سبيرز ضد نيوكاسل وشعرت بذلك الإثارة داخل الملعب، ولم تكن النتيجة جيدة ولكن شعرت بالاتصال بين المشجعين والفريق، وأن الفريق انتقل إلى ملعب أكبر وأجمل أتمنى أن نحظى بذلك التواصل غدًا“.