 مباراة توتنهام وأولمبياكوس: مورينيو يعطي التحية لحامل الكرات بعد تسببه في هدف التعادل (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مباراة توتنهام وأولمبياكوس: مورينيو يعطي التحية لحامل الكرات بعد تسببه في هدف التعادل (فيديو)

مباراة توتنهام وأولمبياكوس: مورينيو يعطي التحية لحامل الكرات بعد تسببه في هدف التعادل (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قام ‏جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بتوجيه التحية إلى جامع الكرات في الملعب لسرعة رميه بالكرة، والتي أسفر عنها هدف التعادل الثاني للسبيرز.

والتقطت كاميرا المباراة مورينو وهو يقوم بتحية حامل الكرات، الذي لعب الكرة بسرعة إلى أورييه، وأسفر عن هذه اللعبة هدف التعادل.

وتأخر توتنهام أمام أولمبياكوس بهدفين نظيفين، قبل أن يحول تأخره إلى تقدم بثلاثة أهداف حتى هذه اللحظة.

يذكر أن مورينيو قال إنه يحب مسابقة دوري الأبطال مثل الجميع في كرة القدم، مشيرًا إلى أنها شيء يحلم الجميع بالفوز به ولا يتمتع كل شخص أو لاعب بميزة الفوز بدوري الأبطال في النهاية.

وقال جوزيه مورينيو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا : ”كنت سعيدًا كثيرًا عندما حققت لقب دوري أبطال أوروبا من قبل، ‏وإذا قال ماوريسيو بوتشيتينو أن [خسارة النهائي الماضي أثرت على اللاعبين] فهو هنا يشارك مشاعره و ينشر البعض من الطاقة السلبية داخل الفريق.

وواصل: ”‏أستطيع أن أتخيل الأجواء لأنني كنت في الملعب الجديد كمتابع لكرة القدم، وشاهدت سبيرز ضد نيوكاسل وشعرت بذلك الإثارة داخل الملعب، ولم تكن النتيجة جيدة ولكن شعرت بالاتصال بين المشجعين والفريق، وأن الفريق انتقل إلى ملعب أكبر وأجمل أتمنى أن نحظى بذلك التواصل غدًا“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الرياضة
تاغ
توتنهام
توتنهام هوتسبير
جوزيه مورينيو
دوري أبطال أوروبا
رياضة
كرة القدم
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة