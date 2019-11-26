 ريال مدريد يُهدي باريس سان جيرمان تعادلًا دراميًا بدوري أبطال أوروبا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

ريال مدريد يُهدي باريس سان جيرمان تعادلًا دراميًا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

ريال مدريد يُهدي باريس سان جيرمان تعادلًا دراميًا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

فرط ريال مدريد الإسباني في فوز كان في متناول يديه وتعادل مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2-2 اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا تأهل مانشستر سيتي وتوتنهام الإنجليزي إلى ثمن النهائي.

تقدم الريال بهدفين نظيفين سجلهما كريم بنزيمة في الدقيقتين 17 و79، قبل أن يسجل كيليان مبابي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 81 ثم سجل بابلو سارابيا هدف التعادل في الدقيقة 83.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع الريال رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني.

وكان الفريقان ضمنا تأهلهما لدور الستة عشر قبل بداية هذا اللقاء.

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