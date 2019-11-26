موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، حالة الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، قبل مواجهة نابولي، غدًا الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها موقع ”ليفربول إيكو“: ”مشاركة صلاح أمام نابولي؟ إنه يبدو في حالة جيدة، خاصة خلال مران الفريق أول أمس“.

وعانى النجم المصري إصابة في الكاحل، ولذلك لم يشارك في لقاء الريدز الأخير بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام كريستال بالاس، والذي انتهى بفوز كتيبة كلوب 2-1.

وأضاف: ”صلاح بالأمس لم يقم بالكثير خلال التدريبات، ولذلك سنقيم حالته في مران اليوم، ولكنني لست قلقًا بشأنه“. يذكر أن كلوب بعد مباراة كريستال بالاس أكد أن صلاح سيكون لائقًا لموقعة نابولي.

وتابع: ”جويل ماتيب يتحسن، ولكنه في حاجة إلى البقاء لبعض الوقت خارج الفريق“. وعن قدرة كلوب على خوض كأس العالم للأندية وكأس الرابطة في نفس الوقت، قال كلوب: ”أشعر بشعور جيد للغاية حيال الأمر، كان علينا أن نتخذ القرار، كل شيء بخير وعلمنا الأمر منذ بضعة أسابيع، إنه برنامج صعب لكننا نفكر فقط في مباراة نابولي الآن“.

ليفربول يواجه أستون فيلا يوم 17 ديسمبر في ربع نهائي كأس الرابطة ثم يلعب في نصف نهائي كأس العالم للأندية في اليوم التالي.

وأكمل المدرب الألماني: ”إن فاز نابولي ضدنا فقد ضمن التأهل وكل شيء منوط بالمباراة الأخيرة ضد ريد بول سالزبورغ لا نفكر فيه الآن، ليلة الأربعاء سنحاول الفوز، ستكون مواجهة كبيرة بالنسبة لنا لأسباب مختلفة، لا نشعر وكأننا في منتصف الطريق حتى الآن“.

وواصل: ”نابولي قاتل ضدنا بشكل جيد خلال الموسم الماضي في أنفيلد، وهذا ما سيفعله غدًا“. وأضاف: ”إن كان هناك مدرب ليس بحاجة لأي نصيحة من أحد فهو كارلو أنشيلوتي، نتوقع أن يكون نابولي خصمًا قويًا مهما حدث، ليس لدي فكرة حيال الأمر، إن كنت لاعبًا سأحاول أن أجمع الفريق معًا وأقاتل كل ما يحدث من خارج الفريق“.

نابولي أصبح في حرب خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما رفض اللاعبون وكارلو أنشيلوتي الدخول في معسكر مغلق لمدة 5 أيام؛ عقب مواجهة ريد بول سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا.

رفض اللاعبين ومدربهم أثار غضب أوريليو دي لاورينتس رئيس النادي، ووعد بالرد على عدم الانصياع لطلبه وقرر عدم التراجع. ‎