الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في العاصمة الإسبانية مدريد؛ لمتابعة اللقاء المرتقب بين ريال مدريد الإسباني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في الساعة الحادية عشرة، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق جواد بده.

ترتيب الفريقين.. وشعار الثأر

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 7 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، وحقق الفريق الفوز في لقاءين وتعادل خلال مباراة وخسر في لقاء آخر وهو أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتل باريس الصدارة برصيد 12 نقطة وضمن التأهل لدور الستة عشر، وحصد الفريق 4 انتصارات دون تعادل أو هزيمة.. ويبدو هجوم الفريقين متكافئًا، فالريال سجل 9 أهداف مقابل 10 أهداف لباريس، ولكن الدفاع الباريسي يبقى أقوى بمراحل، حيث لم يستقبل أي هدف في 4 مباريات، بينما استقبل الريال 5 أهداف.

ويرفع ريال مدريد شعار الثأر أمام باريس بعد خسارته في فرنسا بثلاثية دون رد، ويشهد التاريخ على مواجهات عديدة بين الفريقين، بدأت بلقائي ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1993 وفاز ريال مدريد في إسبانيا بنتيجة 3-1 ولكن باريس فاز في فرنسا بنتيجة 4-1 وتأهل لنصف النهائي.

وتجدد الموعد في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1994 وتأهل الفريق الفرنسي أيضاً بعد أن فاز باريس بهدف نظيف في إسبانيا وتعادلا في فرنسا بهدف لكل منهما.

وفي دور المجموعات لدوري الأبطال عام 2015، تعادلا دون أهداف ولكن الريال فاز في إسبانيا بهدف نظيف.. وتقابلا في دور الستة عشر بدوري الأبطال عام 2018 فاز ريال مدريد ذهابًا وإيابًا.. وفاز ريال مدريد 4 مرات مقابل 3 انتصارات لباريس سان جيرمان وتعادلا مرتين.

ريال مدريد.. ولا بديل عن الفوز

يتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز ولا بديل عنه من أجل حسم صراع التأهل لدور الستة عشر ورد الصفعة لباريس بعد الخسارة بثلاثة أهداف ذهابًا، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للمدرب زيدان.

وقال ”زيزو“ في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه لا بديل عن الفوز، معتبرًا أن لقاء باريس هو الأهم هذا الموسم بالنسبة لفريقه، كما تحدث عن مواجهة نجوم باريس متمنيًا أن يلعب الفريق الفرنسي بقوته الضاربة.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة باريس كلًا من: جيمس رودريغيز ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو؛ للإصابة، بجانب ماريانو دياز وفينسيوس جونيور وإبراهيم دياز.

ويعتمد ريال مدريد على تشكيلته التي تضم الحارس تيبو كورتوا وأمامه رباعي الدفاع سيرجيو راموس ورافائيل فاران وداني كارفخال ومارسيلو، بينما يقود خط الوسط كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس، بينما يراهن الريال على مثلث الهجوم إدين هازارد وجاريث بيل وكريم بنزيمة.

أفكار باريس.. وطموح توخيل

يبحث فريق باريس عن تأكيد تفوقه على ريال مدريد وتحقيق الفوز في عقر داره وخاصة بعد الانتصار بثلاثية في باريس.

وقال توماس توخيل مدرب باريس قبل اللقاء، إن ريال مدريد فريق قوي ومنظم على أرضه، ولكن المدرب الألماني أثار جدلًا بعد أن أبدى دهشته من تصريحات زيدان حول إعجابه بالنجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس، وقال: “ الأهم أن مبابي لاعب معنا“.

ويغيب عن باريس سان جيرمان لاعبه أندير هيريرا وأيضًا لايفين كورزاوا وإريك ماكسيم وتيلو كيرير، ويعتمد باريس على تشكيلة تضم الحارس كايلور نافاس وأمامه الرباعي بريسنل كيمبيمبي وتياغو سيلفا وتوماس مونييه وخوان بيرنات للدفاع.. ويقود خط الوسط ماركينيوس وبجواره ماركو فيراتي وإدريسا جايي، بينما يقود خط الهجوم كيليان مبابي وإبكاردي وأنخيل دي ماريا.

وقال عماد متعب مهاجم منتخب مصر الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن ريال مدريد لا خيار أمامه سوى الفوز، موضحًا أن الريال سيكون تحت الضغط.

وأكد أن الريال يبحث عن تحقيق الفوز ولديه أسلحة هجومية مميزة وعلى رأسها الثلاثي هازارد وبيل وبنزيمة، وأيضًا باريس الذي يأمل تحقيق الفوز مرة أخرى ولديه لاعبان مميزان مثل مبابي ونيمار.