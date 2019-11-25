سيميوني: كريستيانو رونالدو رقم 1 في العالم

قال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدرب الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني أن فريقه سيواجه يوفنتوس بأكمله، في مباراة الغد، وليس كريستيانو رونالدو فقط، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي قبل المباراة: ”كريستيانو رونالدو بطل ولا يمكننا قول أي شيء، هو رقم واحد، إنه لاعب غير عادي، ويُحدث الفارق دائمًا“.

وأضاف سيميوني ”وبالرغم من ذلك، فإن المباراة ليست بين أتلتيكو مدريد ورونالدو، لقد جئنا إلى إيطاليا لمواجهة يوفنتوس“.

وتابع المدرب الأرجنتيني ”نحن هنا من لتقديم مباراة جيدة، لسنا في حاجة إلى تذكر ما واجهناه هنا قبل عام لأن كل مباراة مختلفة عن الأخرى“.

وتغلب أتلتيكو مدريد 2/0 على يوفنتوس في مدريد في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، لكن يوفنتوس فاز 3/0 في الإياب في إيطاليا، بفضل 3 أهداف ”هاتريك“ من كريستيانو رونالدو.

واستكمل سيميوني ”نحن لا ننظر فقط إلى رونالدو بل إلى يوفنتوس بأكمله والذي لديه الكثير من الجودة“.

وضمن يوفنتوس التأهل إلى دور الـ16، لكنه يريد الفوز على أتلتيكو مدريد لضمان صدارة المجموعة، في حين يتأهل أتلتيكو مدريد إلى دور الـ16 حال تحقيق الفوز.

وتعادل الفريقان 2/2 في مباراة الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو لكن رونالدو لم يسجل.

وسجل رونالدو 25 هدفًا وصنع 8 في 34 مباراة ضد أتلتيكو مدريد، بينها 3 أهداف في 3 مباريات مع يوفنتوس، والبقية عندما كان لاعبًا مع ريال مدريد.

شكوك حول رونالدو

وقال ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، إن حالة المهاجم كريستيانو رونالدو تحسنت بعد تعرضه لإصابة في الركبة، لكنه ربما يغيب عن مواجهة الزائر أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء.

وعانى رونالدو البالغ عمره 34 عامًا من آلام الركبة عدة أسابيع، رغم أن يوفنتوس ومهاجم البرتغال يؤكدان أن المشكلة ليست خطيرة.

وغاب رونالدو عن الفوز 3/1 على أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، يوم السبت الماضي.

وأبلغ ساري الصحفيين، اليوم الإثنين: ”تدرب رونالدو أمس مع زملائه وهذا يعني أنه يتحسن، لكن يجب أن نقيّم حالته بين اليوم وغد“، كما أشار إلى وجود شكوك حول مشاركة المدافع ماتياس دي ليخت ولاعب الوسط فيدريكو برنارديسكي.

وشدد ساري على عدم وجود مشكلة مع رونالدو الذي بدا غاضبًا من استبداله خلال الفوز 1/0 على ميلان، في وقت سابق هذا الشهر.

وقال ساري: ”علاقتي جيدة مع كريستيانو. إذا شعر لاعب فاز بكل هذه الأشياء بغضب بسبب تبديله فهذا يعني أنه يتمتع بحافز كبير وهذا أمر إيجابي“.