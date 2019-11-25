ساري يثير الشكوك حول مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

قال ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، إن حالة المهاجم كريستيانو رونالدو تحسنت بعد تعرضه لإصابة في الركبة، لكنه ربما يغيب عن مواجهة الزائر أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء.

وعانى رونالدو البالغ عمره 34 عامًا من آلام الركبة عدة أسابيع، رغم أن يوفنتوس ومهاجم البرتغال يؤكدان أن المشكلة ليست خطيرة.

وغاب رونالدو عن الفوز 3/1 على أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، يوم السبت الماضي.

وأبلغ ساري الصحفيين، اليوم الإثنين: ”تدرب رونالدو أمس مع زملائه وهذا يعني أنه يتحسن، لكن يجب أن نقيّم حالته بين اليوم وغد“، كما أشار إلى وجود شكوك حول مشاركة المدافع ماتياس دي ليخت ولاعب الوسط فيدريكو برنارديسكي.

وشدد ساري على عدم وجود مشكلة مع رونالدو الذي بدا غاضبًا من استبداله خلال الفوز 1/0 على ميلان، في وقت سابق هذا الشهر.

وقال ساري: ”علاقتي جيدة مع كريستيانو. إذا شعر لاعب فاز بكل هذه الأشياء بغضب بسبب تبديله فهذا يعني أنه يتمتع بحافز كبير وهذا أمر إيجابي“.

وتأهل يوفنتوس متصدر المجموعة الرابعة لأدوار خروج المغلوب بالفعل في دوري الأبطال، قبل مباراتين من ختام مرحلة المجموعات، وإذا فاز غدًا سيضمن الصدارة؛ إذ يتفوق على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بفارق 3 نقاط.