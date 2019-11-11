أزمة قبل مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند.. مستشفى ”البلوغرانا“ يعاني كثرة الإصابات (إنفوغرافيك)

يعاني نادي برشلونة الإسباني هذا الموسم من تكرار الإصابات التي تلاحق لاعبيه بين الحين والآخر، وتجبر المدرب إرنستو فالفيردي على إجراء تعديلات عديدة على تشكيلة الفريق الأساسية.

ولم يُقدم برشلونة العروض المنتظرة منه هذا الموسم، ومع أنه يتصدر الدوري الإسباني، الليغا، برصيد 25 نقطة، متساوياً مع منافسه التقليدي ريال مدريد، فإن الفريق الكتالوني خسر 3 مباريات وتعادل في واحدة من إجمالي 12 مباراة لعبها في المسابقة المحلية هذا الموسم، وهو رقم سلبي لم يتكرر منذ 16 عاماً.

إصابات مكررة

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن برشلونة سيعاني من غياب 3 لاعبين أساسيين عن موقعة بروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء الـ 27 من نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة السادسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأكد غياب البرتغالي نيلسون سيميدو والإسباني الدولي جوردي ألبا عن المباراة الحاسمة مع دورتموند بداعي الإصابة، إضافة إلى غياب جيرارد بيكيه للإيقاف، ولا يزال الغموض يسيطر على مصير الأوروغوياني لويس سواريز، الذي تعرض لإصابة في مباراة ليفانتي التي خسرها البارسا 1-3، وغاب عن لقاء سلتا فيغو الأخير، الذي انتصر فيه البلوغرانا 4-1.

ويدخل البارسا المباراة في المركز الأول برصيد 8 نقاط، يليه دورتموند بـ7 نقاط، وفي نفس الوقت فإن إنتر ميلان الإيطالي، 4 نقاط، سيخرج لمواجهة سلافيا براغ التشيكي، برصيد نقطتين، والذي فجّر مفاجأة مدوية بالتعادل السلبي مع برشلونة على ملعب ”كامب نو“ في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة.

17 إصابة

ورصدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عدد الإصابات التي تعرض لها لاعبو برشلونة هذا الموسم، والتي جاءت بإجمالي 17 إصابة حتى الآن.

وطالت الإصابات العديد من نجوم الفريق الكتالوني، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي، ومواطنه صامويل أومتيتي، والبرتغالي سيميدو، وأنسو فاتي وجوردي ألبا، وسيرجي روبيرتو، والبرازيلي آرثور وكارليس بيريز.

ويبحث نادي برشلونة عن مهاجم يستطيع سد فراغ سواريز بعد رحيله المرتقب عن الفريق، الذي قضى في صفوفه ما يزيد على 5 سنوات، منذ أن انتقل من نادي ليفربول الإنجليزي في صيف 2014 مقابل 82 مليون يورو.

وجهة أمريكية لسواريز

وكشف نيكولاس لوديرو، الصديق المقرب لسواريز، ولاعب منتخب أوروغواي ونادي سياتل ساندرز الأمريكي، موقف ”البيستوليرو“ بعد نهاية مشواره مع برشلونة.

وقال لوديرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن سواريز سيلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد نهاية مشواره مع البارسا.

وأضاف في تصريحات نشرتها الصحيفة الكتالونية: ”سواريز يريد اللعب في الدوري الأمريكي، ويسألني كثيراً عن المنافسة في تلك المسابقة، كان حلمه أن يرتدي قميص برشلونة، وحقق هذا الحلم وتُوّج بالكثير من البطولات، وهو الآن يريد التغيير“.

وتابع: ”إنْ آجلاً أو عاجلاً فإن سواريز سيلعب في الدوري الأمريكي MLS، وأمنيتي الخاصة أن ينضم سواريز إلى نادي سياتل ساندرز، رغم أن هذه ستكون مهمة صعبة للغاية، ولكن الأمر شبه محسوم تماماً بالنسبة له، سيخرج من أوروبا بعد مشوار طويل في هولندا وإنجلترا وإسبانيا، وستكون محطته المقبلة في الولايات المتحدة“.

وينتهي عقد سواريز، 32 عاماً، في صيف 2021، وهو ما يعني أنه يمكن أن يرحل عن البلوغرانا بنهاية الموسم الجاري، ما لم يتم تجديد التعاقد، حتى لا يكون صفقة مجانية ولاعباً حراً بعد ذلك.