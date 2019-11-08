حقيقة عدم مصافحة نجوم برشلونة لاعبي سلافيا براغ (صور)

نفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية تصريحات أوندريغ كولار حارس سلافيا براغ التشيكي، الذي اتهم فيها لاعبي برشلونة بتجاهل مصافحة لاعبي النادي التشيكي، عقب نهاية المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو، بالتعادل السلبي الثلاثاء.

واتهم أوندريغ نجوم برشلونة بعدم احترام لاعبي سلافيا براغ حيث لم يصافحهم أي لاعب سوى الحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن عقب المباراة، وقال الحارس التشيكي في تصريحات صحفية، يهاجم فيها لاعبي برشلونة: ”شتيغن الوحيد الذي كان ينتظرني داخل النفق ليشيد بأدائي“.

وأضاف: ”أعتبر هذا الثناء من حارس كبير على أدائي هو الجائزة التي حصلت عليها في نهاية المباراة، باقي لاعبي برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي غادروا الملعب بشكل فوري، حيث لم يصافحنا أحد، فالأمر كان محزنًا للغاية بالنسبة لنا“.

ونشرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ صورًا تنفي ادعاء أوندريغ كولار حيث يظهر ميسي وهو يصافح 4 من لاعبي النادي التشيكي عقب نهاية المباراة، وكتبت الصحيفة: ”الصورة تساوي ألف كلمة، يظهر مرة أخرى من يحاول الكذب في هذه الحالة“.

وأضافت ”في هذه اللقطات شوهد كابتن برشلونة (ميسي) وهو يلوح لواحد تلو الآخر من لاعبي سلافيا براغ، وتوقف بشكل خاص مع حارس المرمى كولار، الذي لم يستطع الفوز بعد تدخلاته الجيدة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليحقق برشلونة تعادلين وفوزين في 4 مباريات، ويرفع رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بفارق نقطة عن بروسيا دورتموند الألماني الذي تغلب 3/2 على إنتر ميلان الإيطالي.