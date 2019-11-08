10 أسئلة تطلب جماهير برشلونة من فالفيردي الإجابة عنها

تغيّر أسلوب لعب برشلونة في السنوات القليلة الماضية، وقد يجادل بعضهم بأن الفريق تحوّل إلى عقلية تلعب من أجل الفوز فقط بصرف النظر عن الأداء الجمالي تحت قيادة إرنستو فالفيردي ومع ذلك لا تتحقق هذه الأمنية.

ويرى جمهور النادي الكتالوني أن الفريق يفتقر حاليًا للإبداع ومتعة كرة القدم لذلك رصدت صحيفة ”ماركا“ 10 أسئلة لدى مشجعي برشلونة يريدون الإجابة عنها وجاءت كما يلي:

1. كيف يلعب برشلونة؟

منذ فترة الأرجنتيني تاتا مارتينو في برشلونة، فقد الفريق أسلوبه الكروي ولا يمكن لأحد أن يحدد كيف يلعب الفريق في الوقت الراهن.

أصبح البلاوغرانا فريق كرة قدم آخر مثل أي فريق، حيث لم يعد أسلوبه مختلفًا عن بقية أندية النخبة في أوروبا.

2. لماذا لا يستطيع ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان فهم بعضهما بعضهم؟

لا يستطيع اثنان من أفضل لاعبي الفريق التواصل مع بعضهما البعض ويمكن للمشاهدين أن يلاحظوا ذلك أثناء مباريات برشلونة.

إما أنهم لا ينظرون لبعضهم بعضًا أو لا يبحثون عن بعضهم بعضهم. أو الأسوأ من ذلك، أنهم لا يريدان رؤية بعضهم البعض. وعلى أي حال تحتاج هذه المشكلة إلى حل.

3. لماذا تم التعاقد مع جونيور فيربو؟

وصل جونيور فيربو كلاعب للمستقبل والحاضر بعد الإعجاب بأدائه في ريال بيتيس ومنتخب إسبانيا تحت 21 عامًا الموسم الماضي.

وبعد إصابة جوردي ألبا، فضّل فالفيردي استبداله بنيلسون سيميدو ما دفع فيربو للخلف خطوة أخرى.

4. ما الذي فعله إيفان راكيتيتش لكي يعامل بهذه الطريقة؟

ينبغي تقديم توضيح حول حالة الكرواتي إيفان راكيتيتش حتى لو كان ذلك بعد رحيله. لقد انتقل راكيتيتش من عنصر أساسي في التشكيلة الموسم الماضي إلى تقدم التشيلي أرتورو فيدال عليه في ترتيب فالفيردي.

5. لماذا حدثت كل هذه الإصابات؟

تعرض برشلونة للكثير من الإصابات هذا الموسم، حيث ابتعد العديد من اللاعبين بما في ذلك النجوم ميسي ولويس سواريز وألبا وعثمان ديمبلي في مرحلة ما.

6. لماذا يتلقى الفريق الكثير من الأهداف؟

عادة ما يكون فريق فالفيردي مستقرًا في الدفاع، لكن برشلونة يعاني حتى الآن هذا الموسم للحفاظ على نظافة شباكه.

7. لماذا لا يركضون كثيرًا؟

برشلونة هو الفريق الذي يحتل المركز الأقل في مجموعته في دوري أبطال أوروبا في عدد الكيلومترات التي يركضها اللاعبون حيث حقق 66.4 كم أقل من سلافيا براغ خلال الجولات الأربعة الأولى.

8. لماذا يصعب على الفريق تسجيل الأهداف في دوري الأبطال؟

لا تفتقر برشلونة للكفاءة في خط الهجوم، لكن الأرقام تشير إلى أنهم سجلوا أهدافًا أقل من الفرق التي شاركت في دوري أبطال أوروبا، حيث لديهم 4 أهداف فقط في 4 مباريات.

9. لماذا لا يمكنهم الصمود لمباراة كاملة؟

الحالة الجسدية للاعبين مثيرة للقلق ولا يمكن لسيرجيو بوسكيتش وآرثر ميلو بشكل خاص لعب 90 دقيقة كاملة.

10. هل هذا يكفي للفوز بدوري الأبطال؟

اتفق كل من سيميدو وجيرارد بيكيه علنًا على أن برشلونة لا يمكنه أن يفوز بدوري الأبطال إذا استمروا في أدائهم كما يفعلون في الوقت الراهن. وبالتالي الجماهير قلقة من ذلك للغاية.

ورغم الانتقادات التي يتعرض لها برشلونة إلا أنه يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني مع ريال مدريد وريال سوسيداد، ولكل منهما 22 نقطة، لكن النادي الباسكي لعب مباراة أكثر، كما يتصدر برشلونة ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا، على حساب بروسيا دورتموند وإنتر ميلان.