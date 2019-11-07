غوارديولا: مواجهة أتلانتا مثل الذهاب لطبيب الأسنان

شبّه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اللعب ضد أتلانتا بالذهاب إلى طبيب الأسنان وذلك بعد تعادل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 1/1 مع الفريق الإيطالي المشارك للمرة الأولى بدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وخسر أتلانتا أول 3 مباريات له في المجموعة الثالثة بالبطولة القارية ومنها هزيمة 1/5 أمام مانشستر سيتي لكن غوارديولا قال، إن السجل المتواضع لمنافسه لا يعني أنه من السهل التغلب عليه. واضطر غوارديولا للاعتماد على 3 حراس مرمى في مباراة الأمس بعد إصابة إيدرسون وطرد كلاوديو برافو ومشاركة المدافع كايل ووكر كحارس بديل.

وقال المدرب الإسباني: ”كل الإيطاليين يخبرونك بأن تحقيق 4 نقط أمامهم نجاح كبير لنا“.

وأضاف ”اللعب ضد أتلانتا أشبه بالذهاب لطبيب الأسنان. إنه أمر صعب جدًّا وكنا نعرف ذلك وظهرنا بشكل رائع“.

وعن تفسيره لتعثر أتلانتا أجاب غوارديولا ”الفريقان الآخران بالمجموعة قويان جدًّا. شاختار ينافس في البطولة كل عام ويحظى بخبرة كبيرة، ودينامو زغرب مفاجأة ومنافس قوي حقًّا. إنها بطولة صعبة“.

وقال أليخاندرو غوميز مهاجم أتلانتا، إن مواجهة مانشستر سيتي درس يوضح الفارق بين أندية إيطاليا وأندية القمة في أوروبا.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني ”الكرة الإيطالية أكثر بطئًا. أندية القمة الأوروبية تهاجم دائمًا وتلعب للفوز وتضغط بشراسة. لا أحد يضغط هكذا في إيطاليا“.