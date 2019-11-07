حسابات تأهل ريال مدريد لدور 16 في دوري أبطال أوروبا

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على غلطة سراي التركي 6-0 في الجولة الرابعة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا ليقوي حظوظه في بلوغ دور 16 بعدما وصل للنقطة السابعة خلف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتأهل باريس سان جيرمان عن المجموعة بعدما وصل للنقطة 12 ويأتي خلفه ريال مدريد ب7 نقاط ثم كلوب بروج البلجيكي بنقطتين وغلطة سراي التركي بنقطة.

وركزت صحيفة “ ماركا “ على حسابات تأهل ريال مدريد لدور 16 بعدما عقد مهمته في الجولتين الأولى والثانية من دوري المجموعات وجمع نقطة واحدة لكن الفوز ذهابا وإياب على غلطة سراي أحيى حظوظه في التأهل بقوة.

ويستضيف ريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو باريس سان جيرمان المتصدر في الجولة الخامسة فيما يرحل كلوب بروج لمواجهة غلطة سراي التركي.

وفي الجولة الأخيرة يحل ريال مدريد ضيفًا على كلوب بروج ويستضيف باريس سان جيرمان فريقًا غلطة سراي.

ويتأهل ريال مدريد في الجولة الخامسة في حال فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي مهما كانت نتائج باقي المجموعة لكن المركز الأول يحتاج لفوزه في اللقاء الأخير وخسارة باريس سان جرمان في ملعبه أمام غلطة سراي أو تحقيق فوز بفارق أكثر من 3 أهداف على الفريق الفرنسي وانتظار تعادله في اللقاء الأخير.

وقد يتأهل ريال مدريد بتعادله أمام باريس سان جيرمان أو خسارته لكن بشرط عدم فوز كلوب بروج البلجيكي في إسطنبول على غلطة سراي.

وتصبح مهمة ريال مدريد معقدة في حال فوز كلوب بروج في إسطنبول على غلطة سراي وفشله في الفوز على باريس سان جيرمان.

ويلعب ريال مدريد اللقاء الأخير في بلجيكا ويحتاج للعبه مؤهلاً، أما في حال عدم حسمه التأهل فسيلعب لقاء فاصلًا أمام الفريق البلجيكي حيث يحتاج لنقطة التعادل.

وتعادل كلوب بروج مع ريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو 2-2 وفي حال فوزه على غلطة سراي سيرفع رصيده ل5 نقاط وينتظر تعثر الفريق الإسباني أمام باريس سان جيرمان ويمنحه الفوز في اللقاء الأخير التأهل.

وقال زيدان مدرب ريال مدريد :“ تخطينا دور المجموعات ؟ لا أعتقد لا يوجد ارتياح تام في إسطنبول سجلنا هدفًا واليوم 6 أهداف وقد نخسر السبت وعندها كل شيء سيكون سيئًا ، ما يهم هو الاستمتاع حاليًا بالفوز ثم الاستعداد من الغد للقاء القادم ”.

زيدان يشيد برودريغو وبنزيما

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان بنجمي اللقاء أمام غلطة سراي البرازيلي رودريغو والفرنسي كريم بنزيمة واللذين سجلا 5 أهداف من الأهداف الستة.

وقال زيدان حول النجم البرازيلي الشاب :“ يؤكد كل مرة أنه يلعب جيدا ولذلك هو يشارك ، بإمكاننا أن نقول عدة أشياء جيدة حوله لكننا يجب أن نكون هادئين معه فهو لازال صغيرًا 18 سنة ونحن سعداء معه ”.

وأضاف حول بنزيمة :“ أرقامه تتحدث عنه ، تجاوز أسطورة بحجم دي ستيفانو شي مهم ، أمامه حاليًا رؤول وكريستيانو ، وكما قلت سابقًا من يحب كرة القدم يحب بنزيمة وهو حاليًا لاعب خبرة ونستفيد منه ”.

وأكد زيدان أن التشكيل الأساسي الذي أشركه في 3 لقاء تشكيل يحبه، لكنه يحب كل لاعبيه وبإمكان البقية أن تشارك أيضًا وقال :“ في الوقت الحالي هم من أحبهم أكثر لكن لدي كل اللاعبين وقد يشارك فريق آخر السبت القادم المهم أن يكون الجميع جاهزًا.