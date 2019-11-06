أتلتيكو مدريد يسقط أمام باير ليفركوزن ويرفض التأهل المبكر لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

رفض فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، يوم الأربعاء، حسم التأهل المبكر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات.

وخسر أتلتيكو مدريد من مضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدف لهدفين في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

بذلك، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 7 نقاط في الوصافة بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس الإيطالي المتصدر الذي تأهل لثمن النهائي في وقت سابق اليوم، بينما ارتفع رصيد ليفركوزن إلى 3 نقاط في المركز الرابع.

تقدّم ليفركوزن بثنائية عن طريق الغاني توماس تييي بارتي بالخطأ في مرماه و كيفن فولاند في الدقيقتين 41 و55، بينما جاء هدف أتلتيكو مدريد الوحيد عبر ألفارو موراتا في الدقيقة 94.

وشهدت الدقيقة 84 طرد ناديم أميري ليلعب باير ليفركوزن الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.