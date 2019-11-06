توتنهام يسقط سرفينا ويحافظ على وصافة مجموعته بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

حافظ فريق توتنهام الإنجليزي، يوم الأربعاء، على وصافته في جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واكتسح توتنهام مضيفه سرفينا زفيزدا الصربي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 7 نقاط في الوصافة بفارق خمس نقاط خلف يوفنتوس الإيطالي المتصدر الذي انتزع بطاقة العبور لثمن النهائي في وقت سابق اليوم، بينما تجمد رصيد سرفينا زفيزدا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

أنهى توتنهام الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 34.

وفي الوقت الذي بحث فيه الفريق الصربي عن التعادل، أضاف الكوري الجنوبي هيونغ سون مين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57 و61.

وجاءت الدقيقة 85 لتشهد معها الهدف الرابع لتوتنهام عن طريق الدنماركي كريستيان إيريكسن، ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.