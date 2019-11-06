سون يقدم اعتذارًا رائعًا لأندريه غوميز بعد هدفه في مباراة توتنهام ضد سرفينا زفيزدا (فيديو)

سجل هيونغ مين سون، نجم توتنهام الإنجليزي، ثنائية في مباراة فريقه ضد سرفينا زفيزدا الصربي، في المواجهة التي تجمعهما في دوري أبطال أوروبا، ليرفض المبالغة في الاحتفال ويقدم اعتذارًا رائعًا للنجم أندريه غوميز، لاعب إيفرتون الإنجليزي.

???? | هيونغ مين سون يرفض الاحتفال بالهدف بعد تسببه بإصابة أندريه غوميز. pic.twitter.com/yRBLMKLfJC — ميديا البريميرليغ (@EPL4Media) November 6, 2019

وأحرز سون 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر في توتنهام.

وعلّق البرتغالي أندريه غوميز للمرة الأولى عقب الإصابة القوية التي كان قد تعرض لها منذ عدة أيام خلال مواجهة توتنهام.

وكان غوميز قد تعرض إلى إصابة قويه في الكاحل خلال مواجهة توتنهام وإيفرتون أمس الأحد عقب تدخل عنيف من الكوري سون هيونغ مين.

وأصدر نادي إيفرتون بيانًا رسميًا منذ عدة أيام يؤكد خلاله أن غوميز تم نقله إلى المستشفى أمس عقب المباراة وخضع للمزيد من الفحوصات الطبية التي أكدت أنه تعرض إلى كسر وخلع في الكاحل الأيمن.

وأجرى غوميز عملية جراحيه ناجحة، أمس الثلاثاء، وسيخضع لبرنامج تأهيلي لعدة أشهر طويله قبل عودته للملاعب.

وقال غوميز في فيديو نشره اليوم الأربعاء على موقع ”تويتر“: ”مرحبًا بالجميع، كما تعلمون بالفعل لقد سار كل شيء بشكل جيد، أنا بالفعل في المنزل مع عائلتي وأود أن أشكركم جميعًا على الدعم والرسائل والطاقة الإيجابية، شكرًا لكم“.

ويتواجد نادي إيفرتون في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.