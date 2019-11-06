أرقام رائعة حققها رودريغو بأهدافه في مباراة ريال مدريد ضد غالاطة سراي بدوري أبطال أوروبا

أحرز البرازيلي رودريغو جويس، مهاجم ريال مدريد، هدفين في شباك غالاطة سراي التركي، خلال مواجهة الفريقين، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز الشاب في الدقيقتين 4 و7، في أول بصمتين للبرازيلي بالبطولة.

وبحسب شبكة ”سكاواكا“ فإن رودريغو يتفوق في ترتيب الهدافين بالنسخة الحالية، على الأسطورتين كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، حيث سجل كل منهما هدفًا وحيدًا.

ويأتي ريال مدريد، قبل المواجهة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل غالاطة سراي المركز الرابع بنقطة وحيدة.

كما أصبح رودريغو أصغر برازيلي يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا، فهو حاليًا بعمر 18 عامًا و301 يومًا.

كما أنه ثالث أصغر لاعب يسجل ثنائية لريال مدريد بدوري الأبطال بعد راؤول غونزاليس وخوان بلانيس.

ويعد أسرع لاعب يسجل ثنائية في تاريخ دوري الأبطال (6 دقائق و14 ثانية).