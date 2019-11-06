أهداف مباراة ريال مدريد ضد غالاطة سراي.. 4-0 لـ“الميرنغي“ (فيديو)

سجل رودريغو الهدف الأول لفريق ريال مدريد في شباك نظيره غالاطة سراي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

هدف ⚽️ رودريغو غويس وأول أهدافه في #دوري_ابطال_اوروبا ???? ريال مدريد 1 غلطة سراي 0#beINUCL #RMAvGS pic.twitter.com/dEjMpomqp6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) November 6, 2019

وفي الدقيقة السابعة أضاف رودريغو الثاني للفريق الملكي.

دوري ابطال اوربا : ريال مدريد 2 – 0 غلطة سراي | هدف مدريد الثاني رودريغو في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/8sL0vMh1K4 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 6, 2019

وفي الدقيقة 14 يسجل راموس الثالث للميرنغي من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 45 يسجل كريم بنزيما الرابع للميرنغي.

قووووووووووووووووووووووووووووووووول ريال مدريد الرابع " بنزيما " HD @i7S8R via pic.twitter.com/Cxceugpbw9 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD1200) November 6, 2019

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الصدارة بفارق خمس نقاط، بينما يحتل غالاطة سراي المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويتطلع ريال مدريد لحصد النقاط الثلاث للحفاظ على آماله في التأهل لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين يبحث سراي عن تحقيق نتيجة تُمكنه على الأقل من احتلال المركز الثالث بمجموعته ومن ثم اللحاق بالدوري الأوروبي ”اليوروباليغ“.

وسجل ريال مدريد 3 أهداف فقط على مدار 3 مباريات خاضها في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بمعدل هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل ضعيف للغاية مقارنة بفريق بحجم ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ”13 مرة“.

والغريب أن أهداف ريال مدريد الثلاثة جاءت عن طريق سيرجيو راموس وكاسيميرو وتوني كروس، وسط غياب تام للمهاجمين الأمر الذي يعكس الأزمة التي يعاني منها الفريق الملكي على الصعيد الهجومي.

ويعاني ريال مدريد في ”سانتياغو برنابيو“ خلال الموسم الحالي رغم عدم خسارته أي مباراة، حيث تعادل في ثلاث مباريات من أصل سبع.