بعد إشادة يورغن كلوب.. نجم جينك البلجيكي على رادار نادي ليفربول

كشفت تقارير صحفية نرويجية عن اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع ساندر بيرغ، لاعب نادي جينك البلجيكي.

وتألق بيرغ، البالغ من العمر 21 عامًا، خلال اللقاءين اللذين جمعا ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا، وكان الفوز خلالهما حليف بطل أوروبا بنتيجة 4-1 و2-1 على الترتيب.

إشادة ألمانية

وأشارت صحيفة ”ZG“ النرويجية، إلى أن الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، حرص على مصافحة بيرغ بعد مباراة الناديين بملعب آنفيلد، والتي انتهت بفوز صعب لصالح الريدز، وهنّأه على المستوى الذي ظهر به.

وقالت الصحيفة، إن كلوب أبدى إعجابه الشديد بمستوى بيرغ، وقال له: ”أنت لاعب رائع، رائع للغاية حقيقة“.

وتابعت: ”رفض بيرغ الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بحديث كلوب معه بعد المباراة، وأكد أنه كان سعيدًا للغاية بإشادة المدرب الألماني“.

ونقلت عنه قوله: ”لقد كانت لحظة رائعة بالنسبة لي، أن تأتي تلك الإشادة من أحد أعظم المدربين في أوروبا، قدمنا مباراة رائعة، وكنّا على قدم المساواة مع ليفربول المتوج بدوري أبطال أوروبا، هذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، ويمنحنا حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل“.

وألمحت تقارير صحفية بلجيكية إلى أن بيرغ يمكن أن يرحل عن جينك في يناير المقبل، خلال سوق الانتقالات الشتوية، رغم أن اللاعب سبق أن رفض عرضين للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، وبالتحديد ناديي برايتون وشيفيلد يونايتد.

ويجيد ساندر بيرغ اللعب في مركز الوسط المدافع، مع تميزه في أداء الأدوار الهجومية، وتبلغ قيمته التسويقية 22 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

رحيل لالانا

وقالت تقارير صحفية، إن آدم لالانا، نجم وسط نادي ليفربول الإنجليزي، يستعد للرحيل عن الريدز في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020.

وينتهي عقد لالانا في نهاية الموسم الجاري، يونيو المقبل، ولم يجدد اللاعب عقده مع بطل أوروبا حتى الآن، وسط مباحثات لم تسفر عن نتائج إيجابية حتى الآن.

عروض جادة

وأكدت تقارير صحفية بريطانية أن لالانا تلقى عروضًا جادة من بعض أندية الدوري الأمريكي والصيني للرحيل عن ليفربول.

وأشارت إلى أن الألماني يورغن كلوب، لا يرغب في التفريط في خدمات لالانا، ويمكن أن يعرض عليه التجديد مع ليفربول لمدة موسم واحد فقط.

وشارك لالانا هذا الموسم في 8 مباريات، بإجمالي 304 دقائق، وأحرز هدفًا واحدًا وصنع هدفًا آخر، وكان أبرز بصماته هذا الموسم هدف التعادل في مرمى مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت بملعب ”أولد ترافورد“، لينقذ الريدز من الخسارة الأولى له في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

إصابات مكررة

وانتقل لالانا إلى ليفربول في صيف 2014 من نادي ساوثهامبتون مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وتعرض للعديد من الإصابات التي أثرت سلبيًا بشدة على مسيرته مع ليفربول خلال المواسم الماضية.

ويمتلك ليفربول العديد من لاعبي الوسط، وعلى رأسهم جوردان هندرسون وفينالدوم وتشامبرلين وفابينيو وجيمس ميلنر ونابي كايتا، مما يجعل مهمة لالانا في المشاركة بشكل أساسي صعبة للغاية، وإن كان كلوب قد بدأ يمنح اللاعب الفرصة في بعض المباريات، ولعب أساسيًا في لقاء أستون فيلا الماضي، والذي انتهى لصالح الريدز 2-1.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب خلال الموسمين الماضيين، قبل المواجهة النارية التي ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل على ملعب ”أنفيلد“ في المرحلة الثانية عشرة من البريمييرليغ.