حكيم زياش يحرز هدفًا رائعًا خلال مباراة تشيلسي ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أحرز المغربي حكيم زياش هدفًا رائعًا خلال مباراة فريق أياكس ضد تشيلسي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف في الدقيقة 35 من ركلة حرة سددها زياش رائعة ارتطمت بالقائم ثم رأس كيبا وسكنت المرمى.

وتشابه هذا الهدف مع هدف لاسه شونة لاعب أياكس في مرمى ريال مدريد في إياب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال العام الماضي بعد تسديدة من ركلة حرة سددها رائعة ارتطمت في القائم وسكنت المرمى.

ولكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، احتسب الهدف الثالث للفريق الهولندي، في شباك تشيلسي، كهدف عكسي لكيبا، حارس مرمى البلوز وليس باسم زياش.

كما صنع زياش، هدفًا لفريقه أياكس أمستردام أمام مضيفه تشيلسي الإنجليزي.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1، عندما أرسل حكيم زياش كرة عرضية متقنة، تابعها كوينسي بروميس برأسه في شباك الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا في الدقيقة 20.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات، فإن زياش ساهم حتى الآن في تسجيل 9 أهداف خلال آخر 12 مباراة له في دوري أبطال أوروبا (سجل 4 أهداف وصنع 5 أخرى).

ويقدم حكيم زياش مستويات راقية مع أياكس هذا الموسم، مما يزيد من اهتمام عمالقة أوروبا بالحصول على خدماته.