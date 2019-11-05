بوكيتينو: أجواء مباراة توتنهام ضد رد ستار ستكون رائعة

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إنه يتوقع أجواء مثيرة من جانب جمهور رد ستار بلجراد حين يحل الفريق اللندني ضيفًا على منافسه الصربي غدًا الأربعاء في مباراتهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويشتهر ملعب رايكو ميتيتش الخاص برد ستار بأجوائه الصاخبة في المباريات الأوروبية وخسر ليفربول حامل اللقب على هذا الملعب في العاصمة الصربية بدور المجموعات الموسم الماضي.

ويمكن أن تكون المواجهة حاسمة للتأهل إذ يتقدم توتنهام على منافسه صاحب الأرض بفارق نقطة واحدة في المجموعة الثانية.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: ”سمعت أمورًا كثيرة عن هذا الملعب وسيكون من الرائع أن أكون هنا غدًا، نحترم رد ستار كثيرًا لكن في الوقت نفسه نحتاج لأن نقدم أفضل ما لدينا وأن نكون على استعداد لإظهار الروح القتالية لأننا نخوض المباراة على ملعب لم نلعب عليه من قبل“.

وقال هاري كين قائد توتنهام إنه يتمنى عدم تكرار الإساءات العنصرية التي تعرض لها لاعبو إنجلترا في صوفيا خلال التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020 الشهر الماضي.

وأوقف الحكم الكرواتي المباراة في فوز انجلترا 6-صفر أمام بلغاريا في إطار إجراءات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) المكونة من ثلاث خطوات في مواجهة الأحداث العنصرية في الملعب بعد أن تعرض لاعبو إنجلترا السود لإساءات.

وقال كين ”نتمنى عدم تكرار ما حدث مجددًا وأن نخوض مباراة في كرة القدم فقط. ستكون مباراة صعبة وسنركز على المباراة فقط، إذا حدث شيء فسنلجأ لقواعد اليويفا في هذا الصدد كما حدث في صوفيا“.

واستبعد فلادان ميلويفيتش مدرب رد ستار احتمال أن تسبب جماهير الفريق الصربي أي مشكلات.

وقال ”أتمنى حضور مشجعي توتنهام بأعداد كبيرة لأنهم سيكونون في أمان تام هنا، لدينا مجموعة لا بأس بها من اللاعبين من قارات مختلفة وخلفيات متنوعة لهذا لا مكان للعنصرية هنا. سنظهر كرم ضيافتنا غدًا“.

وعن فرص رد ستار في الثأر من الخسارة 5-صفر ذهابًا قال ميلويفيتش: ”هذه ليست ألعاب بلاي ستيشن. إنها مباراة حقيقية، من السهل الحديث عن الرغبة في الفوز على توتنهام لكن تحقيق ذلك أمر صعب. لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة طيبة“.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات متقدما بفارق نقطة واحدة على رد ستار ومتأخرًا بفارق خمس نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وحقق الفريق الألماني فوزًا ساحقًا على توتنهام بنتيجة 7-2 في لندن الشهر الماضي. ويتذيل أولمبياكوس اليوناني الترتيب بدون أي نقاط.