إرلينغ هالاند يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا بهدفه في مباراة سالزبورغ ضد نابولي

دخل النرويجي الشاب إرلينغ هالاند، مهاجم رد بول سالزبورغ النمساوي، تاريخ دوري أبطال أوروبا بهدفه في مرمى نابولي من ركلة جزاء بعدما أصبح أول لاعب يسجل سبعة أهداف في أول أربع مباريات له في البطولة.

ووضع هالاند الضيوف في المقدمة بعد 11 دقيقة من البداية من ركلة جزاء في مرمى الفريق الإيطالي على أرضه، ليرفع رصيده من الأهداف إلى سبعة أهداف في أربع مباريات وفقًا لموقع ”أوبتا“ الإحصائي.

كما أن المهاجم النرويجي الشاب البالغ عمره 19 عامًا بات رابع لاعب في تاريخ دوري الأبطال، يسجل في أول أربع مباريات بعد زي كارلوس مع بورتو البرتغالي موسم 1992/93، واليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس 1995 ودييغو كوستا مع أتلتيكو مدريد موسم 2013/14.

7 – Erling Haaland has scored seven goals in his first four Champions League appearances – two more than any other player in the competition’s history. Wunderkind. pic.twitter.com/thPucN0KNM — OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2019

كما أنه بات الأكثر تسجيلًا في أول أربع مباريات، وبعده كل من الفرنسي تييري هنري والكرواتي إيفان كلاسنيتش والإسباني كوستا والإيفواري ديدييه دروغبا وكل منهم سجل خمسة أهداف.

وأصبح أيضا ثاني أصغر لاعب يسجل في أول أربع مباريات في دوري الأبطال بعد الفرنسي كيليان مبابي حينما كان عمره 18 عامًا.

ويتصدر نابولي المجموعة الخامسة بسبع نقاط من ثلاث مباريات متقدمًا بنقطة واحدة على ليفربول، بينما يأتي سالزبورغ في المركز الثالث بثلاث نقاط رغم أنه سجل 11 هدفًا، ستة منها بوساطة هالاند البالغ من العمر 19 عامًا والذي أظهر إمكاناته الهائلة مرة أخرى.

وتسعى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى للتعاقد مع هالاند، وسالزبورغ ينتظر حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حتى يصل سعره إلى أكثر من مئة مليون يورو.

ومن بين الأندية التي تسعى خلف هالاند ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وأندية أخرى ترى في المهاجم الشاب منقذًا للعقم التهديفي.