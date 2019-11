إرلينغ هالاند يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا بهدفه في مباراة سالزبورغ ضد نابولي

دخل النرويجي الشاب إرلينغ هالاند، مهاجم رد بول سالزبورغ النمساوي، تاريخ دوري أبطال أوروبا بهدفه في مرمى نابولي من ركلة جزاء بعدما أصبح أول لاعب يسجل سبعة أهداف في أول أربع مباريات له في البطولة.

ووضع هالاند الضيوف في المقدمة بعد 11 دقيقة من البداية من ركلة جزاء في مرمى الفريق الإيطالي على أرضه، ليرفع رصيده من الأهداف إلى سبعة أهداف في أربع مباريات وفقًا لموقع ”أوبتا“ الإحصائي.

كما أن المهاجم النرويجي الشاب البالغ عمره 19 عامًا بات رابع لاعب في تاريخ دوري الأبطال، يسجل في أول أربع مباريات بعد زي كارلوس مع بورتو البرتغالي موسم 1992/93، واليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس 1995 ودييغو كوستا مع أتلتيكو مدريد موسم 2013/14.

7 – Erling Haaland has scored seven goals in his first four Champions League appearances – two more than any other player in the competition’s history. Wunderkind. pic.twitter.com/thPucN0KNM

