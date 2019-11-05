فدائية فيدال تخطف الأنظار في مباراة برشلونة وسلافيا براغ بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

خطف التشيلي أرتورو فيدال الأنظار في مباراة فريقه برشلونة ضد سلافيا براغ اليوم الثلاثاء.

وخلال هجمة في الدقيقة 33 سقط فيدال أمام نطقة جزاء الفريق التشيكي، ولكن رفض أن يترك الكرة تذهب لمدافع الخصم، ليقوم بتمريرها برأسيه من الوضع راقدًا، وينال إعجاب جمهور الكامب نور بسبب فدائيته.

وسقط فريق برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء، في فخ التعادل السلبي مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي في الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

انا مدري كيف ذا الوحش صابر على فالفيردي ????????.. فيدال????????❤️????. pic.twitter.com/FvETG2qgTt — مُحمّـد (@_moh2022) November 5, 2019

بهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 8 نقاط في الصدارة، في حين ارتفع رصيد سلافيا براغ إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، يلعب بوروسيا دورتموند الألماني مع انتر ميلان الإيطالي.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

ورصد موقع ”SOFA SCORE“ تقييم لاعبي البلوغرانا عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة.

وحصل أرتورو فيدال وديمبلي وبيكيه ولينغليت على أعلى التقييمات، فيما تراوح تقييم باقي اللاعبين ما بين 6.7 و6.9 نقاط.