بالدرجات.. تقييم لاعبي برشلونة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا (إنفوغرافيك)

سقط فريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء، في فخ التعادل السلبي مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي في الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 8 نقاط في الصدارة، بينما ارتفع رصيد سلافيا براغ إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، يلعب بوروسيا دورتموند الألماني مع إنتر ميلان الإيطالي.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

ورصد موقع ”SOFA SCORE“ تقييم لاعبي البلوغرانا عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة.

وحصل أرتورو فيدال وديمبلي وبيكيه ولينغليت على أعلى التقييمات، فيما تراوح تقييم باقي اللاعبين ما بين 6.7 و6.9 نقاط.