سلافيا براغ يجبر نادي برشلونة على التعادل في دوري أبطال أوروبا

اقتنص سلافيا براغ التشيكي، تعادلًا مهمًا من أنياب برشلونة، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، التي انتهت بدون أهداف، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل البارسا ”كامب نو“.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، ورفع سلافيا براغ رصيده إلى نقطتين في ذيل الترتيب.

أول تهديد في المباراة، كان من الضيوف حيث انطلق مهاجم سلافيا سوسيك وسدد كرة تصدى لها حارس برشلونة تير شتيغن ببراعة في الدقيقة 4.

وكانت أخطر محاولات برشلونة عبر قائده ليونيل ميسي الذي انطلق وسدد كرة قوية، تألق حارس براغ كولار في التصدي لها وحولها إلى ركنية في الدقيقة 21.

وسجل ستانشيو لاعب سلافيا براج هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

رصيد براغ ارتفع إلى نقطتين ليظل في مؤخرة ترتيب المجموعة السادسة لدوري الأبطال، بينما ظل برشلونة في الصدارة برصيد ثماني نقاط.

وتتبقى لبرشلونة مباراتان في دور المجموعات، حيث يستضيف بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة، قبل أن يخرج لملاقاة إنتر ميلان الإيطالي بالجولة الأخيرة.

ويحتل إنتر المركز الثاني في المجموعة حاليًا برصيد أربع نقاط، متساويًا مع بروسيا دورتموند، قبل أن يلتقيا في الجولة الرابعة من المجموعات الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء.