هل لليفربول وروما علاقة بخسائر برشلونة؟ فالفيردي يجيب

ردّ المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على الانتقادات التي طالته عقب الخسارة 1/3، السبت، أمام ليفانتي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سلافيا براغ التشيكي، في رابع مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا: ”المدرب هو المسؤول دائمًا عن الفريق، وهو المسؤول عند الخسارة“.

وأضاف فالفيردي: ”عندما تخسر يكون لديك المزيد من الضغط، جئنا من الخسارة أمام ليفانتي، وهذا يعطينا دوافع أقوى، إنه أمر جيد؛ لأنه يفرض عليك تقديم ردة فعل“.

وتابع المدرب السابق لأتلتيك بلباو: ”حتى عندما تفوز ولا تقدم مباراة جيدة، تأمل في أن يكون رد فعلك جيدًا“.

وبسؤاله عن خسائر برشلونة خارج ملعبه قال فالفيردي: ”ليس هناك شيء نفسي، ولكني أعلم أن هذا يقال عند الهزيمة، إلا أنني لا أضع اللوم على شيء ذهني، أو التفكير في ريمونتادا ليفربول قبل أشهر“.

وواصل: ”غيّرنا سلوكنا خارج ملعبنا، وحققنا مؤخرًا 3 انتصارات، قبل الخسارة من ليفانتي، وهذا لا يعني أننا سنستمر في الخسارة، يجب علينا أن نعود إلى سلسلة الفوز خارج الديار كما كنا نفعل“.

وأكد: ”حتى قبل مباراة ليفانتي، لم أكن قلقًا بشأن المباريات في الخارج، آمل أن نستعيد نغمة الفوز، وبالفعل يتعين علينا تحسين بعض الجوانب“.

وأردف فالفيردي: ”القيادة مفقودة؟ إنه سؤال جيد، ولكن كان عليك أن تسأله بعد مباراة إنتر ميلان، عندما عاد الفريق بالنتيجة، وحوّل تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2/1“.

وأكد فالفيردي غياب المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز عن مواجهة سلافيا براغ، وقال فالفيردي: ”إصابة لويس سواريز ليست خطيرة، لكنه لن يلعب مباراة الغد“.

وأضاف: ”سنرى يوم السبت كيف ستكون جاهزيته، ليس هناك داعٍ للقلق، فإصابته ليست كالإصابة التي قبلها، لا توجد خطورة“.

وعن الفرنسي عثمان ديمبلي قال فالفيردي: ”يجب على جميع اللاعبين البحث دائمًا عن مركز أساسي في تشكيلة الفريق“.

وتطرق فالفيردي للحديث عن سلافيا براغ، موضحًا: ”نتوقع مباراة مشابهة للقاء الذهاب، إنهم دائمًا ما يحافظون على هويتهم، هم في صدارة ترتيب الدوري في بلدهم، وتقريبًا كادوا أن يفوزوا علينا في المباراة الماضية“.

وأتم: ”نتوقع مباراة مماثلة، مع قوة بدنية كبيرة، وهم سيعتمدون على المرتدات أيضًا“.

تصريحات سيميدو

من جهته، شدد البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير برشلونة على أهمية الفوز على سلافيا براغ، وقال سيميدو: ”إنها مباراة مهمة؛ لأننا قريبون من حسم دور المجموعات، نريد الفوز“.

وأضاف الدولي البرتغالي: ”نتوقع مباراة صعبة، لكننا نلعب في كامب نو، وسنقدم بالتأكيد مباراة رائعة“.

وأكد: ”نحن فريق قوي للغاية في كامب نو، نحن نلعب أفضل في ملعبنا؛ لأن خارج الديار يكون المنافس لديه حوافز ومخالب أقوى، إذا قمنا بتحسين أنفسنا، سوف نفوز بالتأكيد خارج ملعبنا“.

وعن مباراتي روما وليفربول؟، قال: ”تم التغلب على الوضع النفسي لهاتين المباراتين، ونتعلم من أخطائنا، كما هو الحال الآن مع ليفانتي، لقد كانت 15-20 دقيقة في الشوط الثاني سيئة من فريقنا، ثم حاولنا الرد، ولكن فشلنا في التسجيل، الآن نفكر في مواجهة سلافيا“.

وبسؤاله عن اللعب كظهير أيسر، أجاب سيميدو: ”أنفّذ ما يقوله المدرب، وأحاول أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق“.

وأكمل: ”دوري الأبطال منافسة صعبة للغاية، لكننا برشلونة، ونحن مرشحون لجميع المسابقات، ونريد الفوز بها جميعًا، لكن كي نفوز بهذه الألقاب يجب أن نتحسن، وأن نحافظ على التطور“.

يشار إلى أن برشلونة عاد بفوز صعب على سلافيا براغ بنتيجة 2/1 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وجاء أحد الأهداف بالنيران الصديقة، في حين سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني.