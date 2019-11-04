تشكيل ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا.. تعرف على موقف محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية احتمال غياب النجم المصري محمد صلاح عن مباراة ليفربول مع جينك في رابع مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة ”ليفربول إيكو“ فإن محمد صلاح قد يجلس على مقاعد البدلاء أمام جينك بسبب إصابة في الكاحل، الثلاثاء، على ملعب أنفيلد.

وتعرض محمد صلاح لإصابة في اللحظات الأخيرة من فوز ليفربول المثير بنتيجة 2/1 على ليستر سيتي الشهر الماضي، بعد تدخل من حمزة تشودري، وغاب على إثرها عن مواجهة مانشستر يونايتد (1/1)، قبل أن يعود أمام توتنهام، قبل أن يغادر المباراة في الدقيقة 85، بعد أن سجل هدف فوز ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 75 الأحد الماضي.

وشارك صلاح 60 دقيقة في الفوز الدرامي بنتيجة 2/1 على أستون فيلا السبت الماضي، قبل أن يغادر الملعب رغم تأخر الريدز 1/0.

وينفرد ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 31 نقطة من 11 مباراة، حيث حقق الفوز 10 مباريات وتعادل مرة، ولم يخسر حتى الآن في المسابقة، كما يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن نابولي الأول.

ويستعد ليفربول لاستضافة مانشستر سيتي، الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح 8 أهداف وصنع 4 في 15 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي.

ورغم الشكوك حول قدرة محمد صلاح على المشاركة إلا أن موقع ”sportsmole“، توقع أن يشرك المدرب الألماني يورغن كلوب لاعبه صلاح في التشكيلة الأساسية أمام جينك، في حين توقع غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو للراحة.

وجاءت التشكيلة المتوقعة حسب ”sportsmole“ كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون باكير.

الدفاع: آندي روبيرتسون، فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر، تشامبرلين.

الهجوم: ساديو ماني، ديفوك أوريجي، محمد صلاح.