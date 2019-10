تشكيلة الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.. غازينغا يتفوق على تير شتيغن واستبعاد رونالدو وميسي (صورة)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تشكيلة فريق الأسبوع للجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، التي اختتمت أمس الأربعاء.

وغاب الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وذلك حسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، رغم فوز برشلونة 2/1 على سلافيا براغ التشيكي، ويوفنتوس 2/1 على لوكوكوتيف الروسي.

وسيطرت الأندية الإنجليزية على تشكيل الأسبوع بتواجد 5 لاعبين من 11 في التشكيل المثالي:

وتواجد 3 لاعبين من توتنهام الإنجليزي، حيث فاز السبيرز 5/0 على ريد ستار بلجراد الصربي، حيث تواجد باولو غازينغا حارس المرمى ولاعب الوسط الكوري هيونغ سون مين وزميله الأرجنتيني إيريك لاميلا.

ولم يتواجد أي لاعب من ريال مدريد الذي تغلب 1/0 على غالاتا سراي التركي في إسطنبول.

وجاءت تشكيلة الأسبوع للجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا كالتالي:

حارس المرمى: باولو غازينغا (توتنهام الإنجليزي).

الدفاع: كونارد لايمار (لايبزغ الألماني) – ياروسلاف راكستي (زينيت الروسي) – ستيفان دي فري (إنتر ميلان الإيطالي).

الوسط: أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – هيونغ سون مين (توتنهام)- أليكس شامبرلين (ليفربول الإنجليزي)- إيريك لاميلا (توتنهام) – رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي الإنجليزي).

الهجوم: درايس ميرتينز (نابولي الإيطالي) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

