هل ينتقل إبراهيموفيتش إلى نابولي؟

تزداد وتيرة الحديث عن انتقال إبراهيموفيتش إلى نابولي الإيطالي بعد التصريح الذي أدلى به رئيس النادي، إذ فتح باب المفاوضات للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت صحيفة ”لا غازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية الخميس، إن انضمام المهاجم السويدي إلى استاد ”سان باولو“ ربما يكون في المستقبل القريب، بعد المحادثات السريعة التي بدأت مؤخرا“.

وأعرب رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس عن إعجابه بقدرات إبراهيموفيتش في الملعب، لكنه أكد من جهة أخرى أن مسألة التعاقد معه ستكون في يد اللاعب السويدي، إذا قرر الحضور إلى إيطاليا في شهر يناير القادم.

ويوشك المهاجم المخضرم البالغ 38 عاما على إنهاء عقده مع لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي لكرة القدم.

وأشار موقع Calciomercato إلى أن نابولي سيقدم للسويدي عقدا لمدة عام ونصف العام مقابل 5 ملايين يورو.

وسبق لإبرا اللعب في الدوري الإيطالي ضمن صفوف كل من إنتر ميلان وميلانو ويوفنتوس، ويحتل نابولي حاليا المركز الرابع على جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 16 نقطة.

يذكر أن نابولي حقق فوزًا صعبًا على مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بثلاثة أهداف لهدفين، في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية نابولي، البلجيكي درايس ميرتينز (هدفين)، ولورنزو إنسيني في الدقائق 17 و64 و73.

بينما أحرز ثنائية ريد بول سالزبورغ، النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 41 و72 الأول له من ضربة جزاء.

بذلك، يتصدر نابولي الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن ليفربول، وجاء ريد بول سالسبورغ ثالثًا برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن جينك المتذيل.