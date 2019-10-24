محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم تاريخي لستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق

سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الرابع في فوز ناديه ليفربول الإنجليزي 4/1 على جينك البلجيكي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف الموسم الحالي، إلى جانب 4 تمريرات حاسمة، حيث سجل 4 أهداف في الدوري الإنجليزي و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 18 هدفًا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليصبح على بعد 4 أهداف من القائد السابق ستيفن جيرارد، الذي سجل 21 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 73 مباراة.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، من نادي روما الإيطالي، مقابل 40 مليون يورو، ولا تقل قيمته التسويقية حاليًا عن 150 مليون يورو، وينتهي عقده مع الريدز صيف 2023.

وتنافس صلاح، البالغ من العمر 26 عامًا، على جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2018، مع لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو، وكذلك نافسهما على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم (The Best)، وانضم لقائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية لأفضل لاعب في العالم 2018 و2019.

العلاقة مع ساديو ماني

كشف السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي تفاصيل جديدة في الخلاف الذي حدث مع زميله المصري الدولي محمد صلاح، خلال مباراة ليفربول وبرايتون التي أقيمت في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، وانتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

وكان ماني قد خرج من الملعب قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، وأبدى غضبه الشديد من محمد صلاح الذي لم يمرر له الكرة داخل منطقة الجزاء، وفضّل المراوغة، وظهر استياء ماني بوضوح على مقاعد بدلاء ليفربول.

وقال ماني، في مقابلة مع شبكة ”كانال بلوس“ الفرنسية: ”محمد صلاح كان هادئًا للغاية بعد المباراة، وسألني: ”لماذا أنت غاضب بتلك الطريقة؟“، وكان ردّي عليه: لأنك لم تمرر لي الكرة، وكان رد صلاح بأنه لم يرني، وأنه لا يحمل أي مشاعر سلبية ضدي“.

وتابع ماني بقوله: ”الموقف في مجمله كان غريبًا للغاية، ولكننا أصدقاء ونتواصل مع بعضنا البعض في جميع الأوقات، عبر الهاتف والرسائل النصية. بعد تلك المشادة قام المدرب يورغن كلوب باستدعائي مع محمد صلاح، وفوجئ بأن الأمور على ما يرام، وكأن شيئًا لم يكن على الإطلاق، مما جعله في حالة سعادة كبيرة، لأنه لا يوجد خلاف من الأصل بيننا“.

وأشار ماني إلى أن الهولندي فينالدوم لاعب وسط ليفربول حاول إثارة حالة من المرح في ظل المشادة بينه وبين محمد صلاح، وقال لصلاح: ”لماذا كان يحاول ماني أن يضربك؟“، مما تسبب في دخول لاعبي الفريق في حالة ضحك شديد.