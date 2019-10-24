تقرير يرصد إحصائية كارثية لمهاجمي برشلونة في دوري أبطال أوروبا

رصدت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إحصائية مفزعة لنجوم برشلونة، خلال مشاركاتهم بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتربع برشلونة على قمة المجموعة السادسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه أمس الأربعاء خارج أرضه، على سلافيا براغ التشيكي 2-1، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، ليقفز إلى الصدارة بفارق 3 نقاط كاملة عن إنتر ميلان الإيطالي، الذي اقتنص فوزًا غاليًا أمام بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في ملعب ”سان سيرو“، ليتجمد رصيد الفريق الألماني عند 4 نقاط، وتشتعل المنافسة بين الأندية الثلاثة على بطاقتي العبور لدور الـ16.

ميسي الاستثنائي

وقالت الصحيفة: إن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة هو الوحيد ضمن مهاجمي الفريق الذي خرج عن الإطار، في ظل العقم التهديفي الذي يعاني منه باقي المهاجمين في صفوف البلوغرانا خلال مشاركاتهم الخارجية بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز ميسي الهدف الأول في انتصار برشلونة الصعب على براغ، بينما غاب باقي المهاجمين عن التهديف، رغم أن الأوروغواياني لويس سواريز أسهم في تسجيل الهدف الثاني، إلا أن الهدف لم يُحتسب له، بعد أن ارتطمت الكرة في أحد مدفاعي براغ قبل أن تسكن الشباك.

أرقام كارثية

وأشارت ”سبورت“ الكتالونية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن سواريز لم ينجح في هز شباك المنافسين في مباريات برشلونة خارج ”كامب نو“ في دوري أبطال أوروبا منذ 4 سنوات وشهر، وبالتحديد منذ يوم 16 سبتمبر 2015، عندما أحرز هدفًا في مرمى روما الإيطالي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1/1 في ”الأولمبيكو“.

وقالت إن الوضع لا يختلف كثيرًا بالنسبة للفرنسي أنطوان غريزمان، المنضم إلى برشلونة من أتليتكو مدريد مطلع الموسم الجاري، حيث غاب عن التهديف خارج الأرض مع الروخي بلانكوس ثم البارسا منذ يوم 21 فبراير 2017 أمام باير ليفركوزن الألماني.

ولعب غريزمان منذ ذلك الحين 11 مباراة خارج الأرض في دوري الأبطال، ولم ينجح في هزّ الشباك.

وتابعت: ”خاض الفرنسي عثمان ديمبلي 10 مباريات خارج الأرض سواءً مع ناديه السابق بوروسيا دورتموند أو برشلونة، دون أن يسجل أي أهداف.

إحباط بعد لقاء براغ

وكشفت صحيفة ”سبورت“ أن الإحباط هيمن تمامًا على اللاعبين داخل غرفة الملابس بعد مباراة سلافيا براغ، حيث اعترف اللاعبون أن الانتصارات لا تكفي، وأنها لن تستمر طويلًا في إخفاء حقيقة تراجع المستوى العام للعملاق الكتالوني.

وقالت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته اليوم الخميس،: ”كسر الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن حاجز الصمت الذي يشتهر به دائمًا، وأكد أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يكون مقبولًا. علينا أن نتحدث سويًا ونصل إلى الأسباب التي تؤدي إلى تراجع الأداء“.

وتابعت: ”تحدث اللاعبون مع بعضهم البعض عن السلبيات التي عانى منها الفريق خلال المباراة، وعلى رأسها عدد التمريرات الخاطئة غير المسبوق بالنسبة لبرشلونة، وإهدار العديد من الفرص السهلة، والضغط الرهيب الذي تعرض له الفريق في نهاية المباراة، حيث كان أصحاب الأرض قريبين للغاية من الخروج بنقطة التعادل“.

وأشارت الصحيفة المقربة من إدارة النادي الكتالوني إلى أن لاعبي برشلونة فضّلوا الهروب من مواجهة أسئلة الصحفيين بعد المباراة، نتيجة الإحباط الشديد الذي سيطر عليهم بعد العرض المتواضع أمام أضعف فرق المجموعة.