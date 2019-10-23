بنفيكا البرتغالي يحقق أول انتصاراته بمجموعات دوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق فريق بنفيكا البرتغالي، يوم الأربعاء، انتصاره الأول في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتغلب بنفيكا على ضيفه ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من البطولة القارية.
وكان لايبزيغ الألماني قد فاز في وقت سابق اليوم على زينيت سان بطرسبورغ الروسي بهدفين لهدف.
???? بنفيكا 2 × 1 ليون | أهداف المباراة
VIA ~ @FasterGoal#SLBOL #UCL
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— @ZZZL303 (@zzzl303) October 23, 2019
بذلك، يتصدر لايبزيغ الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن زينيت سان بطرسبورغ وليون، وأخيرًا بنفيكا برصيد 3 نقاط.
بادر بنفيكا بإحراز هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق رافائيل فيريرا سيلفا.
ومع حلول الدقيقة 70 أدرك ليون التعادل عبر الهولندي ممفيس ديباي، قبل أن يحرز لويس ميغيل الفونسو هدف الفوز لبنفيكا في الدقيقة 86.