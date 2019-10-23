بنفيكا البرتغالي يحقق أول انتصاراته بمجموعات دوري أبطال أوروبا (فيديو)

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تغلب بنفيكا على ضيفه ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من البطولة القارية.