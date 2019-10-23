هدف مباراة برشلونة وسلافيا براغ.. ميسي يضع ”البلوغرانا“ في المقدمة (فيديو)

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره سلافيا براغ، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، على ملعب ”إدين أرينا“.

وقرر فالفيردي الدفع بالقوة الضاربة، وإشراك الثلاثي الهجومي MSG سعيًا لحسم النقاط الثلاث، واعتلاء الصدارة.

ويحتل برشلونة وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما سلافيا براغ في المركز الأخير بنقطة واحدة.