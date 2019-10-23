التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن التشكيل الأساسي لمواجهة سلافيا براغ التشيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقرر فالفيردي الدفع بالقوة الضاربة، وإشراك الثلاثي الهجومي MSG سعيًا لحسم النقاط الثلاث، واعتلاء الصدارة.

وتواجد على دكة الاحتياط كل من نيتو، راكيتيتش، توديبو، فيدال، ديمبلي، فيربو جونيور وأنسو فاتي.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي: تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، لينغليت، ألبا، بوسكيتس، آرثر، دي يونغ، ميسي، فريزمان، وسواريز.

بينما جاءت تشكيلة سلافيا براغ، كالآتي: كولار، بوريل، هوفوركا، كوديلا، كوفال، سيفيتش، سانشيو، سوتشيك، ماسبوست، زيليني، وأولاينكا.

واستبعد جيندريتش تربيزوفسكي المدير الفني لسلافيا براغ المهاجم البحريني عبدالله يوسف من قائمة المباراة، حيث لم يتواجد في التشكيلة الأساسية أو مقاعد البدلاء.

ويحتل برشلونة وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما سلافيا براغ في المركز الأخير بنقطة واحدة.