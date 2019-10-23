غوارديولا كاد يشتبك مع لاعبه جون ستونز خلال مباراة مانشستر سيتي ضد أتلانتا (فيديو)

أبدى بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي غضبه من المدافع البديل جون ستونز نظرًا لأنه لم يكن مستعدًا للمشاركة ضد أتلانتا الإيطالي في الشوط الأول يوم الثلاثاء.

وأصيب لاعب خط الوسط رودري، الذي كان يلعب في مركز الظهير، في عضلات الفخذ الخلفية، ليغادر الملعب في الشوط الأول.

لكن صحيفة ”ديلي ميل“ نشرت لقطات مصورة للمدير الفني الإسباني وهو يبدي غضبه من ستونز لعدم استعداده للمشاركة، وكان غاضبًا بشدة من عدم وجود سرعة واهتمام من الدولي الإنجليزي للمشاركة.

وكان ستونز يجلس على مقاعد البدلاء ويهندم جوربه بينما توجه غوارديولا للاعب وحثه على الاستعداد سريعًا بعدما غادر موقعه على مقاعد البدلاء ونهر المدافع الذي قام في نهاية المطاف بالاستعداد والمشاركة بدلًا من رودري.

وقال ستونز لشبكة BT Sport التلفزيونية عقب المباراة ”كنت بحاجة فقط لإعداد واقي ساقي وارتدائه بشكل صحيح“.

وزادت إصابة رودري من مشاكل غوارديولا الدفاعية حيث يغيب بالفعل الظهير الأيسر إيمريك لابورت بسبب إصابة طويلة الأمد، وأجبرت إصابة الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي وستونز نفسه غوارديولا على الدفع بلاعبي الوسط رودري وفرناندينيو في الدفاع خلال الأسابيع الماضية.

انتصار ساحق

وسجل رحيم سترلينغ ثلاثة أهداف خلال 11 دقيقة وساهم في كل الأهداف الخمسة ليعدل مانشستر سيتي تأخره ويسحق أتلانتا الإيطالي 5-1 ضمن المجموعة الثالثة في دوري الأبطال.

كما سجل المهاجم سيرجيو أغويرو هدفين في الشوط الأول باستاد الاتحاد لكن الجناح الإنجليزي الدولي سترلينغ كان نجم المباراة الأول ليحقق سيتي انتصاره الثالث في ثلاث مباريات ويتقدم بفارق خمس نقاط على أقرب منافسيه بعد انتهاء نصف مباريات دور المجموعات.

وخسر أتلانتا كل مبارياته الثلاث في مشاركته الأولى بدوري الأبطال لكنه بدأ المباراة بقوة عندما تقدم عبر رسلان مالينوفسكي من ركلة جزاء.

وأظهر أتلانتا طموحًا جديرًا بالإعجاب في الدقائق الأولى ونال المكافأة في الدقيقة 28. ونفذ مالينوفسكي ركلة الجزاء بنجاح بعد إعاقة من فرناندينيو ضد يوسيب إيلتشيتش داخل المنطقة.

وعادل سيتي النتيجة بعد ست دقائق لاحقة عندما حول أغويرو كرة سترلينغ العرضية الرائعة إلى الشباك من مدى قريب.

وحصل سترلينغ على ركلة جزاء عندما سقط بعد تدخل من المدافع أندريا ماسييلو، وسدد أغويرو في الشباك من علامة الجزاء ليمنح سيتي التقدم، لكن الشوط الأول انتهى بصورة مريرة لبطل إنجلترا عندما غادر رودري الملعب.

وسجل سترلينغ الهدف الذي كان يستحقه في الدقيقة 58 بعد أن مرر كيفن دي بروين إلى فودين داخل المنطقة ومرر الأخير كرة سهلة إلى الجناح الدولي ليضعها في الشباك.

وبعد خمس دقائق أخرى أحرز سترلينغ هدفًا آخر، إذ تلقى الكرة في مساحة خالية في اليسار وتجاوز أحد المدافعين قبل أن يسدد بطريقة رائعة في الشباك، ثم اختتم ثلاثيته بعد تمريرة عرضية من رياض محرز.

وكان بوسع سترلينغ إضافة هدف رابع عندما وضعته تمريرة فودين الممتازة في موقف انفراد لكنه وضع الكرة خارج المرمى.

وكان رد سيتي قاسيًا رغم أنه أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الشاب فيل فودين لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 83.