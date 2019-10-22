دوري أبطال أوروبا.. حكيم زياش سيعود إلى أياكس أمستردام أمام تشيلسي

بات في حكم المؤكد عودة حكيم زياش لفريقه أياكس امستردام عندما يستضيف تشيلسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا الأربعاء.

وغاب لاعب الوسط المغربي عن منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولية وكذلك عن فوز أياكس على فالفايك متذيل ترتيب الدوري الهولندي لكن المدرب ايريك تن هاج قال إنه من المرجح مشاركته في مباراة الفريق ضمن المجموعة الثامنة.

ويمثل ذلك دفعة كبيرة لأياكس حيث لعب زياش دورًا مهمًا في الفوز 3-صفر على ليل في أول مباراة ضمن المجموعة الشهر الماضي وسجل بعدها في الفوز 3-صفر على بلنسية.

ويتصدر أياكس المجموعة الثامنة بست نقاط متقدمًا بثلاث نقاط عن تشيلسي.

ورغم الصدارة قال تن هاج إنه لا يمكن اعتبار فريقه مرشحًا للفوز بمباراة الغد.

وأضاف للصحفيين: ”أياكس ليس مرشحًا أمام الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن سنلعب من أجل الفوز لأن هذا هدفنا دائمًا. نريد أن نخوض المباراة بنفس طريقتنا وقوتنا“.

ولم يعلق تن هاج على مسيرة أياكس غير المتوقعة إلى قبل نهائي نسخة العام الماضي قبل الخسارة أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقال: ”الموسم الماضي انتهى. نحن الآن نبني ونطور فريقًا جديدًا ونسعى للتطور مع كل مباراة نخوضها. خلال هذه العملية قد تتعثر في بعض الأحيان لكن يجب عليك العودة سريعًا“.