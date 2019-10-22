هدف مباراة ريال مدريد وغالاتا سراي: 1-0 للملكي (فيديو)

تقدم توني كروس لاعب ريال مدريد بهدف في شباك غالاتا سراي خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

وأحرز كروس هدفه في الدقيقة 18 من تسديدة قوية ارتطمت بمدافع الفريق التركي وحولت اتجاهها إلى داخل الشباك.

دوري ابطال اوربا : غلطة سراي 0 – 1 ريال مدريد | هدف كروس في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/uWJtkr52fo — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 22, 2019

ويتطلع ريال مدريد لتصحيح المسار الأوروبي ومصالحة الجماهير بعد الخسارة المحلية أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني في مواجهة طموحات رفاق النجم الجزائري سفيان فيغولي.

تاريخ اللقاءات

سبق أن تقابل الفريقان في عدة مناسبات، ونجح الفريق التركي بخطف لقب كأس السوبر الأوروبي العام 2000 من أنياب ريال مدريد بالفوز بنتيجة 2-1 في مواجهة كانت الأولى بينهما.

وفي دوري أبطال أوروبا 2001، فاز غالاتا سراي بنتيجة 3-2، وتفوق ريال مدريد إيابًا بنتيجة 3-0، كما تقابلا في دوري الأبطال 2012 – 2013، وفاز الريال بثلاثية نظيفة أيضًا، وفاز غالاتا سراي بتركيا بنتيجة 3-2.

وحقق ريال مدريد فوزه الوحيد على غالاتا سراي في تركيا في دوري الأبطال موسم 2013 – 2014 بنتيجة 6-1 ثم فاز إيابًا بنتيجة 4-1 في دور المجموعات.